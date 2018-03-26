美中貿易戰開打！大陸嗆「打一場史達林格勒式」貿易戰

據大陸官媒環球時報《中國有充足實力對貿易戰奉陪到底》一文，痛批傲慢的美國政府不可能接受曉之以理而變得清醒些，直言商務部將針對 301 調查結果展開報復措施，對原產於美國、歐盟、南韓、日本與泰國的進口苯酚進行反傾銷立案調查，並嗆：「最近一年多來對世界揮舞大棒並大體一帆風順的美國政府需要一個真正的教訓，而這個教訓只有作為世界第二大經濟體的中國大陸能夠給它。」

美中貿易戰越演越烈！美國白宮於台北時間 23 日凌晨公布「 301 」調查結果，確認中國大陸在市場准入、強迫合資與科技技術轉移上，使美國企業受不公平待遇，美國總統川普正式簽署備忘錄，對中國大陸進口的商品課徵關稅。大陸今（ 26 ）日展開反擊，商務部宣布，從今日起，對原產於美國、歐盟、南韓、日本與泰國的進口苯酚進行反傾銷立案調查，並揚言打一場「史達林格勒」式貿易戰。

此外，報導還指出，美國已無領導世界共同對抗中國大陸的號召力，它也欠缺與中國大陸打一場大規模貿易戰的統籌力和操控力，美國一些精英在做上個世紀冷戰時期的舊夢。

就算中美仍可能在最後關頭走向談判，但大陸方面仍做好最壞打算「接受美國的挑戰」，毫無懼色展開貿易戰，打一場「史達林格勒戰」式的貿易保衛戰，讓美國當權者對中國大陸保持必要的「尊重」。

至於「史達林格勒戰役」是第二次世界大戰德蘇戰爭的轉折點，從傷亡數字來看，是近代歷史上最為致命的戰役之一，參與該場戰役的人數比歷史上的其他戰役都來得多，更以雙方不考慮軍隊與平民的傷亡著稱。