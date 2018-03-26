今年菸稅又要調漲？　財長許虞哲：沒有，絕對不可能

菸稅在2017年6月調漲，以挹注長照基金，但未達到預期目標，今（26）日在立法院財委會引發關注今年是否會再調漲菸稅？對此，財政部長許虞哲說，沒有，今年不可能調漲菸稅，絕對不可能。

立法院財委會今日審查台灣菸酒公司預算，民進黨立委余宛如質詢國際紙漿大漲，造成衛生紙搶購潮，預期今年上半年紙漿價格可能還會再上漲，台酒公司菸品包裝成本是否受影響？今年香菸還會再漲價嗎？台酒公司董事長吳容輝表示，目前為止還沒感受到對菸品包裝價格有影響，今年香菸不會再漲價。

民進黨立委劉建國也追問今年是否會再調漲菸稅？許虞哲則回應「今年不可能調漲菸稅，絕對不可能」，但劉建國說現在網路一直傳菸稅會再調漲？許虞哲又重覆說了3次「沒有，沒有，沒有」。