今年菸稅又要調漲？　財長許虞哲：沒有，絕對不可能

菸稅在2017年6月調漲，以挹注長照基金，但未達到預期目標，今（26）日在立法院財委會引發關注今年是否會再調漲菸稅？對此，財政部長許虞哲說，沒有，今年不可能調漲菸稅，絕對不可能。
立法院財委會今日審查台灣菸酒公司預算，民進黨立委余宛如質詢國際紙漿大漲，造成衛生紙搶購潮，預期今年上半年紙漿價格可能還會再上漲，台酒公司菸品包裝成本是否受影響？今年香菸還會再漲價嗎？台酒公司董事長吳容輝表示，目前為止還沒感受到對菸品包裝價格有影響，今年香菸不會再漲價。
民進黨立委劉建國也追問今年是否會再調漲菸稅？許虞哲則回應「今年不可能調漲菸稅，絕對不可能」，但劉建國說現在網路一直傳菸稅會再調漲？許虞哲又重覆說了3次「沒有，沒有，沒有」。
除了菸保證不漲，余宛如質詢也問台酒公司，去年有調高旗下6款酒價格，包括紹興、黃酒、花雕及龍鳳酒等，每瓶漲10元到40元不等，今年還會再漲嗎？
吳容輝則回應，這幾款酒因10年多年沒調漲，目前為止利潤一直是負的，調漲一點是希望至少不要是負利潤，而且這些漲價的品項都是小眾市場，今年不會再漲，但會去檢討是否進行生產調整。
至於中美貿易戰是否對台酒公司造成影響？有考慮去美國投資嗎？吳容輝則表示，影響不大，畢竟台酒是食品業，目前也沒有在美國投資，但內部有在評估到美國設立泡麵工廠，只是還沒成熟。
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