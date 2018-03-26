公務員加班換補休期限 擬延長到一年

（中央社記者顧荃台北26日電）行政院人事行政總處人事長施能傑今天表示，人事行政總處正研擬將公務員加班換補休期限延長到一年，只待行政院核定。

施能傑上午列席立法院司法及法制委員會，報告業務概況。

時代力量立委黃國昌質詢時表示，公務員加班領取加班費的上限只有20小時，若加班超過時數上限，就只能補休，但六個月沒休完，補休將自動消滅。有公務員在國發會提點子平台上提案，希望改革這些規定，公務員加班費的請領上限跟補休期限是否會改？

施能傑答詢時表示，公務員領取加班費上限雖只有20小時，但專案可以到70小時，各單位有需求的話可以盡量使用專案方式發給加班費。