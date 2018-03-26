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別人恐懼我貪婪？富國：別怕貿易戰+升息 拋售後的好

鉅亨網2018/03/26 11:15
鉅亨網 / NOWnews
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在上週，科技類股遭到拋售，而聯準會進行升息一碼，美國總統川普則是宣布將對中國進口產品進行高額課稅，種種因素使投資者擔憂，但富國銀行的策略師認為，現在不是該恐懼的時間點，反而是可找尋逢低買進的時機。

富國銀行資深全球股票策略師 Scott Wren 在《CNBC》表示：「我們正試圖說服我們的客戶在這波回調中購買，我們認為股市今年還有空間繼續上漲。」

Wren 表示，市場的循環週期還沒有結束，美國去年底通過的稅改法案，對經濟提供了刺激，並可能將延長周期至少一年，稅改的刺激措施應可提升企業盈利。

此外，Wren 預計美國經濟今年將增長 2.9％，高於 2017 年的 2.3％，並且沒有太多額外的通膨壓力，這些因素使得股市對 Wren 來說特別具有吸引力。

S&P 500 的個股市盈率，在近年來一直保持在較高水平，儘管該數字比年初指數位於高點時，低上許多。S&P 500 的市盈率目前 16.5，低於 1 月底時的 18.6，但仍遠低於互聯網泡沫時的市盈率 25.8。

美國與中國可能爆發的貿易戰，導致股市下跌，但 Wren 認為，中美雙方進入全面衝突的可能性僅有 20％，他預期股市這次面對貿易鬥爭的反應，會跟前幾次動盪類似，股票被拋售後，股市會進行反彈。

Wren 表示，另一個市場隱憂是聯準會升息，如同市場預期的，聯準會在上週再度進行升息，是金融危機以來的第 6 次，但對經濟前景的良好預測，提升了年底進行第 4 次升息的可能性。

Wren 認為，若進行第 4 次升息是個錯誤，除非通膨大幅飆升，不然沒有升息 4 次的必要性。根據芝商所聯邦基金期貨指數顯示，市場認為聯準會在 6 月和 9 月再次升息的可能性高於平均水平，而在 11 月或 12 月進行第 4 次升息，也是一種可能性。

S&P
S&P 500 指數走勢

僅管貨幣政策和貿易政策皆有變化，Wren 還是看好股市，他預測年底 S&P 500 指數將升至 2850 點，全年漲幅達 6.6%。

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〈美中貿易戰〉全球股市震盪...川普大筆一揮 美股1.8兆...

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