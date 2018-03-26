別人恐懼我貪婪？富國：別怕貿易戰+升息 拋售後的好

在上週，科技類股遭到拋售，而聯準會進行升息一碼，美國總統川普則是宣布將對中國進口產品進行高額課稅，種種因素使投資者擔憂，但富國銀行的策略師認為，現在不是該恐懼的時間點，反而是可找尋逢低買進的時機。

富國銀行資深全球股票策略師 Scott Wren 在《CNBC》表示：「我們正試圖說服我們的客戶在這波回調中購買，我們認為股市今年還有空間繼續上漲。」

Wren 表示，市場的循環週期還沒有結束，美國去年底通過的稅改法案，對經濟提供了刺激，並可能將延長周期至少一年，稅改的刺激措施應可提升企業盈利。