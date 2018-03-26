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廚房黑洞請放下鍋鏟　廚神第二彈伊尹祖師報到！

保庇2018/03/26 10:24
廚房黑洞請放下鍋鏟　廚神第二彈伊尹祖師報到！（圖／保庇）
廚房黑洞請放下鍋鏟　廚神第二彈伊尹祖師報到！（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）昨天為料理苦手、廚房黑洞量身打造的廚神系列首發介紹了易牙祖師爺（料理苦手看過來！剁手之前先拜廚神也許還有解），但大家總說：「四大廚神首推伊尹，次為易牙」，究竟是誰可以排到易牙前面稱首呢？

伊尹是中國商朝最重要的名臣之一，在古代典籍中介紹到伊尹會說他是思想家、政治家、軍事家、教育家、外交家、謀略家，身分多變根本可以直接稱他為「百變女郎」（大誤！人家是男生啦！）。但伊尹最響噹噹的身分是料理家，他被稱為中國的「烹飪鼻祖」、「廚師之祖」、「廚聖」。

餐飲行業祖師爺。圖片來源：台北市餐飲業職業工會
餐飲行業祖師爺。圖片來源：台北市餐飲業職業工會

伊尹小時候曾經寄養於廚師之家，因為幫忙當廚師的爸爸打下手也因此學到了許多料理方法、精髓，成年後也成了廚藝精湛的大師。

商湯心目中的伊尹之所以「智」、之所以「賢」，因為伊尹總是藉料理方法向商湯講解治國之道；伊尹提到調和之道時說：「調和之事，必以甘酸苦辛咸。先後多少，其齊甚微，皆有自起。」五味調和須用心去體會，其中甚小的差異也必須自己去嚐試、發現味覺的差異；伊尹認為料理最美味、最完美的境界應該是「久而不弊，熟而不爛，甘而不噥，酸而不酷，咸而不減，辛而不烈，淡而不薄，肥而不膩。」這也是伊尹向商湯講解治國之道的精華「負鼎俎，以滋味說湯，致於王道」。

伊尹受到商湯的重用，其在商朝的地位大到什麼地步呢？商湯的孫子太甲執政時，伊尹認為太甲不務正業、心浮氣躁，遂把太甲放逐桐宮「留宮察看」，而且不是幾個晚上而已，一放就放了三年！也因此對伊尹的評價有正面、有反面，西漢權臣霍光便以伊尹為樣，主導廢立皇帝之事，所以後人又將廢除皇帝稱為「伊霍之事」。

台灣至今仍有餐飲學校會帶領學生一同祭拜伊尹，祈求廚藝精進、考取餐飲證照順利，可見經過幾千年文化流傳下來，伊尹對於餐飲業界還是有舉足輕重的影響力。

 

延伸閱讀（多看廚藝多進步！）：

料理苦手看過來！剁手之前先拜廚神也許還有解

資料參考：

台北市餐飲業職業工會
吃貨的祖師爺——伊尹
維基百科－伊尹

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關鍵字伊尹商湯廚神易牙灶神
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