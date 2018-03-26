中共大內總管 兼首任中央和國家機關工委書記

另外，報導指出，中國公安部高層人事大變動，中國國家主席習近平親信王小洪出任分管日常工作的常務副部長，接替調任司法部長的傳政華。

在這輪機構改革後，中共中央直屬機關工委和中央國家機關工委職責整合，組建中央和國家機關工作委員會，作為中共中央派出機構，丁薛祥是任首任書記。

（中央社台北26日電）中共及中國國家機構啟動改革，多個部委負責人近日紛紛走馬上任。其中，被外界稱為「大內總管」的中共中央辦公廳兼中國國家主席辦公室主任丁薛祥兼任中共中央和國家機關工作委員會書記。

王小洪原是公安部排名第4的副部長，如今躍升排名第2的常務副部長。公安部官網首頁「領導信息」欄顯示，王小洪還擔任公安部黨委副書記，為正部長級待遇。

現年61歲的王小洪長期在福建任職，習近平在福建工作期間，王曾任福州公安副局長及福建省公安廳長。2013年調往河南後，5年來5次調職，現仍兼北京公安局長、黨委書記。

新華社報導，中國國務院副總理胡春華23日至25日在甘肅考察脫貧攻堅工作。明報報導，顯示胡春華可能會主管扶貧及農業等方面的工作。（編輯：馮昭）1070326