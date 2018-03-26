NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈葉門叛軍飛彈襲擊　沙國稱成功攔劫今年菸稅又要漲？財長：絕對不可能理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
財經

影／中美貿易戰山雨欲來　孫明德：東南亞、韓國可能得利

記者彭夢竺／台北報導2018/03/26 11:55
孫明德認為，台灣對於貿易戰應該要高度戒備，並關注中國大陸的報復行為；此外，他也提到，東南亞很有可能是這次貿易大戰的「漁翁」，因為很多廠商會在戰爭時會透過東南亞國家出貨，韓國廠商也有可能在其中獲得利益。 更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

針對中國大陸侵犯美國智慧財產權，川普23日凌晨12點30分簽署經濟侵略備忘錄，祭出301條款，要向中國大陸總值約600億美元的進口產品開徵25%關稅，中美貿易戰煙硝味四起。對此，台經院景氣預測中心主任孫明德今（26）日表示，台灣應該要高度戒備，並關注中國大陸的報復行為；此外，他也提到，東南亞很有可能是這次貿易大戰的「漁翁」，因為很多廠商會在戰爭時會透過東南亞國家出貨，韓國廠商也有可能在其中獲得利益。

針對貿易大戰，孫明德說：「雖然現在產品的清單還需要協商與最後公布，但是有點『山雨欲來風滿樓』的感覺，再加上美國這次是針對台灣最大的客戶中國大陸，占我們出口40%，又是針對出口最大宗的商品33%的電子零組件下手。」他認為，台灣應該要比先前的洗衣機、太陽能、鋼鋁更高度戒備，股市已經有一些不太好的反映，接下來要注意清單公布後，對相關廠商的營運會有什麼影響。

孫明德指出，台灣的廠商要如何因應布局？是否更換一個生產地點？不管是到美國投資，或是回來台灣投資，都是有可能的作法。他也提醒，接下來要關注的是中國大陸會有什麼樣的反制、報復行為，如果他們拋售美債，美債大跌的話，對台灣的外匯存底也會有影響。

至於金融市場、股匯市部分，孫明德則認為，要看貿易戰的後續，如果不要打下去，只是「高高舉起、輕輕放下」的話，新台幣的匯率不會有太大的變化，但若是越打越烈，各國的匯率大戰開始，新台幣的匯率就會比較波動。

對於日本、俄羅斯已經祭出制裁行動，孫明德表示，他們對於台灣的影響比較沒有那麼大，台灣反而要注意的是幾個最主要的出口市場，首先就是中國大陸，如果大陸是用無差別對待方法，就會掃到台灣，再來是東南亞，占台灣出口19%，也是台灣第二大出口市場。

他提到，目前看起來「鷸蚌相爭漁翁得利」，東南亞很有可能是這次貿易大戰的「漁翁」，因為很多廠商會在戰爭時會透過東南亞國家出貨，另外一個「漁翁」是韓國，美中貿易大戰在打的時候，韓國廠商也有可能在其中獲得利益。

關鍵字台經院孫明德貿易戰中美貿易戰東南亞
受美股影響　2月製造業景氣下滑兒童節DIY翠玉白菜　品嘗肉形石

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan