影／中美貿易戰山雨欲來　孫明德：東南亞、韓國可能得利

針對貿易大戰，孫明德說：「雖然現在產品的清單還需要協商與最後公布，但是有點『山雨欲來風滿樓』的感覺，再加上美國這次是針對台灣最大的客戶中國大陸，占我們出口40%，又是針對出口最大宗的商品33%的電子零組件下手。」他認為，台灣應該要比先前的洗衣機、太陽能、鋼鋁更高度戒備，股市已經有一些不太好的反映，接下來要注意清單公布後，對相關廠商的營運會有什麼影響。

針對中國大陸侵犯美國智慧財產權，川普23日凌晨12點30分簽署經濟侵略備忘錄，祭出301條款，要向中國大陸總值約600億美元的進口產品開徵25%關稅，中美貿易戰煙硝味四起。對此，台經院景氣預測中心主任孫明德今（26）日表示，台灣應該要高度戒備，並關注中國大陸的報復行為；此外，他也提到，東南亞很有可能是這次貿易大戰的「漁翁」，因為很多廠商會在戰爭時會透過東南亞國家出貨，韓國廠商也有可能在其中獲得利益。

孫明德指出，台灣的廠商要如何因應布局？是否更換一個生產地點？不管是到美國投資，或是回來台灣投資，都是有可能的作法。他也提醒，接下來要關注的是中國大陸會有什麼樣的反制、報復行為，如果他們拋售美債，美債大跌的話，對台灣的外匯存底也會有影響。

至於金融市場、股匯市部分，孫明德則認為，要看貿易戰的後續，如果不要打下去，只是「高高舉起、輕輕放下」的話，新台幣的匯率不會有太大的變化，但若是越打越烈，各國的匯率大戰開始，新台幣的匯率就會比較波動。

對於日本、俄羅斯已經祭出制裁行動，孫明德表示，他們對於台灣的影響比較沒有那麼大，台灣反而要注意的是幾個最主要的出口市場，首先就是中國大陸，如果大陸是用無差別對待方法，就會掃到台灣，再來是東南亞，占台灣出口19%，也是台灣第二大出口市場。

他提到，目前看起來「鷸蚌相爭漁翁得利」，東南亞很有可能是這次貿易大戰的「漁翁」，因為很多廠商會在戰爭時會透過東南亞國家出貨，另外一個「漁翁」是韓國，美中貿易大戰在打的時候，韓國廠商也有可能在其中獲得利益。