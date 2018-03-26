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國小校際交流　發電機與竹鼓迸出火花

記者黃文博／台南報導2018/03/26 13:43
▲南大附小和吉貝耍國小透過發電機與竹鼓迸出火花。（圖／記者黃文博攝，2018.03.26)
▲南大附小和吉貝耍國小透過發電機與竹鼓迸出火花。（圖／記者黃文博攝，2018.03.26)

台南大學附設小學彩虹斑馬志工隊師生一行116人，今（26）日來到東山區吉貝耍國小進行校際交流，張景傑老師指導學生運用「大六法」搜尋資料，利用資源回收的材料自製水力發電機，到嘉南大圳進行水力發電機比賽，吉貝耍國小學生以竹鼓演奏迎賓曲，兩校進行別開生面的校際交流活動。

南大附小學生陳泓米表示，學生從不知道什麼是水力發電到能跟同學合力完成水力發電機，過程有如洗三溫暖般刺激，組員不斷的腦力激盪、思量對策、反覆修改，學到的不只是機械力學相關的知識，對水力發電的原理也摸得很透徹呢！

張景傑表示，孩子的成長有無限的可能，設計創新多元的主題式教學活動，引導孩子主動學習並能樂在學習，激盪出實作與探究能力，培養學生的核心素養。

吉貝耍國小學生段沛鈴說，竹鼓是環保的樂器，運用兩手敲擊出節奏，配合輪奏產生聲音的變化，每個竹鼓的外觀和音色都是獨一無二的；南大附小學生張容齊表示，第一次欣賞竹鼓演奏，看著吉貝耍國小同學手拿竹棒自信優雅的敲擊著竹鼓，時而鏗鏘有力，時而柔和委婉，讓人感心動耳。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，竹鼓是西拉雅族文化特色，也是許多老一輩社區居民幼年的童玩之一，為了延續傳統文化，特地將傳統竹鼓與現代的打擊教學結合，展現竹鼓新意象。

南大附小學生利用回收物品做環保水力發電機，吉貝耍國小學生則用取材自大自然的竹鼓進行演奏，此次透過兩校交流，充分展現出不同文化背景的特色，讓學生透過多樣化學習，成功拓展學生學習視野。

關鍵字南大附小吉貝耍國小彩虹斑馬志工隊
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