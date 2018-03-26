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朱立倫劉結一會面　周錫瑋讚：拿鑰匙去開門

記者陳志仁／新北報導2018/03/26 13:39
▲周錫瑋指出，與其說民進黨找不到兩岸的鑰匙，其實是民進黨將鑰匙藏起來，因為要搞台獨而不願意兩岸真正的交流！（圖／記者陳志仁攝，2018.03.26）
▲周錫瑋指出，與其說民進黨找不到兩岸的鑰匙，其實是民進黨將鑰匙藏起來，因為要搞台獨而不願意兩岸真正的交流！（圖／記者陳志仁攝，2018.03.26）

率團訪問中國大陸的新北市長朱立倫，今（26）日將與新任國台辦主任劉結一會面；前台北縣長周錫瑋認為，朱立倫非常的聰明，當民進黨找不到鑰匙（兩岸交流）、柯文哲把鑰匙丟掉的時候，朱立倫拿著那把鑰匙去開那扇門。

周錫瑋今（26）日受訪時表示，中央的層級若無法進行兩岸交流，將來還是得靠城市的交流，以往的城市交流都是雙方的互訪，不過演變到現在只有台灣單方面過去；但認為這是一把鑰匙（兩岸交流），至於這把鑰匙有多大的力量，端賴中央的態度，因為城市交流可進行經濟、文化與教育等等的事務，唯獨國防、外交是不能做。

周錫瑋呼籲，不要用統獨、戰爭與和平做兩岸交流的唯一選項，文化、經濟、教育、社福等等的交流，是兩岸交流最好的方式，也是最好的城市交流；此外，未來的新北市長，是不是可以繼續進行城市的交流呢？認為如果不像台北市長柯文哲需要倚賴民進黨的話，新北市應該可以繼續兩岸的城市交流。

周錫瑋批，柯文哲站在選舉的考量，怕民進黨不支持他連任，因此不敢繼續舉行「雙城論壇」，但過去幾年，柯文哲也是利用「雙城論壇」來爭取藍營的選票，認為他是一位很聰明的政客；朱立倫算是一位聰明人，朱立倫在民進黨都找不到鑰匙、柯文哲把鑰匙丟掉的時候，拿著那把鑰匙去開門，朱立倫非常的聰明。

周錫瑋反問行政院長賴清德，朱立倫可用城市交流的名義進行交流，但所有的中央官員卻是沒辦法，因為中央關掉（交流）這扇門，更重要的是，也限制國民黨主席吳敦義進行兩岸的和平論壇；與其說民進黨找不到兩岸（交流）的鑰匙，其實是民進黨將鑰匙藏起來，因為要搞台獨而不願意兩岸真正的交流。

關鍵字周錫瑋朱立倫賴清德柯文哲國台辦主任劉結一
資源再利用　羅東林管處贈車羅工校際交流　發電機與竹鼓迸出火花

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