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川普大筆一揮 美股1.8兆美元市值蒸發 科技金融股

鉅亨網2018/03/26 11:27
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美國總統川普 22 日簽署總統「301 調查」備忘錄，美股應聲連跌 2 天，科技股、金融股成重災區。市場人士認為，全球投資者對貿易爭端預估不足，恐慌因素短期還需要消化，但從中期來看，貿易爭端可能導致通膨壓力加大。

根據「301 調查」備忘錄，美國將對中國進口的商品大規模徵收高關稅，金額高達 600 億美元，並限制中國企業對美投資併購；中國立刻予以回擊，祭出對美進口產品徵收 30 億美元關稅懲罰。

《中國證券報》報導，由於對貿易爭端的恐懼令投資者感到擔憂，美股 22、23 日連續 2 個交易日大幅下跌。其中，道瓊工業平均指數上周跌 5.67%，已跌至去年 11 月以來的最低水準；S&P 500 指數上周跌 5.95%，創 2016 年 1 月以來最大單周跌幅。2 個交易日令美股總市值由 43.26 兆美元跌至 41.46 兆美元，市值縮水 1.8 兆美元

道瓊工業指數走勢

科技股和金融股蒙受了最大的損失，投資者擔心，中美貿易爭端升級會對美國企業造成傷害，特別是那些在海外有大量業務的公司。

在道指成分股公司中，近 2 個交易日中表現最差的 10 家公司包括：陶氏杜邦、3M 公司、輝瑞、微軟、高盛、英特爾、摩根大通、維薩、旅行者、蘋果，跌幅分別為 3.9%、3.5%、3.12%、2.91%、2.91%、2.89%、2.67%、2.49%、2.35%、2.32%。

陶氏杜邦 2 交易日跌幅 3.9%

在標普 500 指數成分股中，近 2 個交易日中表現最差的 3 家公司均為科技股，分別為威騰電子、美光科技、應用材料，跌幅分別為 8.42%、7.99%、6.07%。瑞傑金融集團、摩根士丹利、美國銀行近兩個交易日也分別下跌 4.86%、4.7%、4.52%。

威騰電子 2 交易日跌幅 8.42%

摩根大通技術分析師表示，S&P 500 指數上週五 (23 日) 一度下跌至 2639.97 點，逼近 2610-2637 點區間，該區間對於 2 月大跌之後美股市場走出反彈走勢非常重要。如果上述區間能夠守住，S&P 500 指數將在第 2 季攀升至新高水準。但該分析師也建議投資者做好風險控管，如果 S&P 指數跌破 2610 點，建議減少風險敞口。

目前，道瓊斯指數已經自高位回落接近 12%，S&P 指數較 1 月底創下的歷史高點下跌了逾 10%。市場技術分析師通常將調整定義為較近期資產峰值下跌 10-20%，而如果較之前高點下跌至少 20%，則意味著已步入熊市。

市場分析人士警告，目前 NASDAQ 和道指、S&P 500 指數的走勢出現了一定分化，NASDAQ 表現相對抗跌，但 NASDAQ 屬於「後知後覺」型指數，美股後市的技術走勢並不樂觀

分析人士認為，投資者對貿易爭端的風險仍然預估不充分，市場恐慌因素短期還需要進一步消化。

Horizon Investment 策略師表示，美股市場近期可能對貿易爭端輿論反應有些過度，如果「真正的貿易戰」爆發，類似波音、蘋果等大型出口企業可能會受到影響，但是由於美國經濟基本面穩健，整體股市未來可能並不會受到太多負面影響。

FundX Investment 策略師則表示，美國聯準會 (Fed) 貨幣政策緊縮、美國政府採取財政刺激措施、企業收益強勁加上近來的關稅和潛在貿易戰，市場充斥著各種正、負面的矛盾因素。

高盛經濟學家指出，若貿易爭端升級，將導致通膨走高，貨幣政策收緊，經濟增速放緩。

摩根大通資產管理策略師表示，全球股市首當其衝遭受打擊。其中美國受到的影響更為強烈，消費者和生產者價格都會上漲。此外，貿易戰可能對美國消費者價格造成潛在的溫和通膨壓力，令 Fed 採取更為鷹派的立場。

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