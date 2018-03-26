富士山若爆發 日研擬火山灰避難措施

富士山過去3200年來，共發生7次大規模火山噴發，其中1707年發生的「寶永（日本年號）噴發」，造成鄰近地區降灰量超過3公尺。現在神奈川縣的橫濱市、相模原市等地，降灰量逾10公分；而現在的東京都心附近也有4公分的降灰。

日本讀賣新聞報導，有關火山灰降灰範圍及降灰量預測及公布方法，及降灰量到什麼程度時需要避難等標準，今年夏天起將開始討論。

火山灰對現代都市將帶來不可小覷的影響。如果火山灰落在電力輸送設備上，再加上下雨，可能造成設備短路，帶來大規模停電；火山灰也將造成鐵路、航空器及車輛移動困難，恐癱瘓都市機能。

加上火山灰有一定重量，如果大量火山灰壓在一般民房上，也可能造成民宅倒塌等意外；而自來水與下水道屆時可能也無法使用，民眾必須前往避難所生活。

日本氣象廳目前針對鹿兒島縣的櫻島火山及新燃岳火山發布降灰預報，只要降灰量達1公分，就會呼籲民眾減少外出及駕車，但並沒有設想如果出現需要避難的大量降灰時該怎麼做。

內閣府及富士山週邊4都縣等地方政府所組成的會議，曾製作「富士山火山防災地圖」，雖然有載明遇到火山噴發造成飛石、岩漿及火山塵暴時影響範圍，也針對火山噴發呼籲民眾避難等，但沒有指出降下火山灰時該如何避難。

日本政府在2018年度預算案編列約1億8300萬日圓（約新台幣5100萬元）預算，作為「火山災害對策推進費」。

東京大學名譽教授藤井敏嗣說，超過100年沒有火山活動的火山，一旦再度活動，在幾年內出現大規模噴發的例子也不少見；富士山已沉睡了300年以上，的確應該早日具體化相關對策。

火山灰對人的眼睛與喉嚨都有害，航空器的發動機如果吸入火山灰，可能因阻塞而停止運轉。火山灰落地如果遇到下雨，乾燥後會凝固，變得難以處理。（編輯：紀錦玲）1070326