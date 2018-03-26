周杰倫劉德華合唱忘情水 嗨翻紅磡

兩人同台，對於退歌的說法，周杰倫回憶自己還沒出道、在吳宗憲餐廳打工彈鋼琴時，看到劉德華現身，馬上唱出他想寫給劉德華的歌，還請憲哥趕快請劉德華聽一下，「不過唱完之後，劉德華還是在吃麵。」

周杰倫「地表最強2」演唱會在香港紅磡一連舉辦10場，25日最終場嘉賓請到劉德華，兩人首度同台合唱。過去吳宗憲曾爆料劉德華退過周杰倫的歌，兩人在演藝圈似乎也一直給人交集不多的印象。

（中央社記者汪宜儒台北26日電）周杰倫在香港的「地表最強2」演唱會落幕，最終場邀來天王劉德華擔任嘉賓，他們首度同台演出，連續唱出「浪子心聲」與「忘情水」等經典歌曲，引來全場熱烈合唱，嗨翻紅磡。

聽到這段往事，劉德華說：「你知道我吃麵在想什麼？我就想說這首歌真的太適合我！不過我的producer（製作人）說這個人不紅，我們找紅的人寫歌。」周杰倫出道後，立刻寫了另一首歌給劉德華，劉德華幽默說：「那時你紅了嘛！以前找人寫歌都是這樣的。」

對於劉德華現身相挺，周杰倫感到非常榮幸，因為劉德華已有7年未在香港開唱，這也是劉德華在2017年初墜馬受傷後首度站上舞台；兩人一見面就熱情擁抱，兩大華語天王的合體，引來全場熱烈掌聲與尖叫。

周杰倫25日晚間成功完成「地表最強2」在香港連唱10場後，已打破自己在香港開唱的紀錄，而「地表最強」世界巡迴演唱會目前已進行了78場，下月將赴澳洲，繼續「地表最強」演唱會的巡演。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070326