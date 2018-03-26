驚／韓國偶像「暴斃」家中享年33歲　事務所聲明全文

「100%」由神話成員Andy培訓，所屬公司為TOP Media，出道6年多，曾於2014年來台，但當時隊長徐旻佑因為已經28歲，卡在兵役問題缺席寶島行，也無緣和台灣粉絲見面。

韓國男團「100%」隊長徐旻佑，昨（25日）晚被發現在自己家中去世，年僅33歲。根據所屬事務所透露，徐旻佑昨晚被人發現時，就已經處於心跳停止的狀態，不久後趕到現場的急救人員，也確認徐旻佑已經死亡，目前警方正在調查他的死因。

徐旻佑所屬事務所發聲明哀悼表示：「以最悲傷的心情向大家說對不起，3月25日藝人『100%』徐旻佑離開了我們，他心跳停止昏倒在首爾江南區的住宅，雖然已打了119急救電話，但最後仍是回天乏術。家屬、『100%』成員及TOP Media全體同事，都因這突如其來的消息感到震驚，全體都以最悲傷的心弔唁旻佑。旻佑作為該團的隊長，一直是一個好領袖及哥哥，對成員及同事都非常用心及關懷，是個令人信賴的好夥伴。葬禮將尊重家屬意願而低調進行，願旻佑一路好走。」

徐旻佑不但是歌手，也是一名演員，2006年演出韓劇《玉琳成長日記3》踏入演藝圈，也演過《王和我》，2012年加入韓團「100%」，他因為娃娃臉而有「最強童顏」封號。2014年3月4日入伍，退伍後立刻重返演藝圈，今年2月14日還在日本發行第3張日語單曲《Song for you》，沒想到卻發生憾事。徐旻佑突然去世的消息，也讓組合其他成員和事務所工作人員，都沉浸在悲傷中。