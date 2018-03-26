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上緯受惠風電題材 強攻漲停創17個月新高

鉅亨網2018/03/26 11:36
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上緯投控 (3708-TW) 近期在旗下風電計畫環評陸續通過後，積極啟動相關佈局，上周也與永冠 - KY(1589-TW) 與先進複材簽署 MOU，加上離岸風電遴選將於 4 月登場，風力發電題材帶動買盤搶進，今 (26) 日盤中在買盤拉抬下直奔漲停價 98.3 元鎖住，創 2016 年 10 月以來新高。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二期將再安裝 30 座風機，總發電容量將為 128MW，預計於 2019 年完工，目標是在 2019 年底開始商轉。

據悉，海洋風電第二期自有資金約 3 成，其餘將於第 2 季完成專案融資，此為國內第一個無債務追索權的融資案，融資金額約新台幣 160 億至 170 億元，除外商銀行外，預計國內將有至少 4 家本土銀行參與融資，超額認購率達 3 倍之多。

至於海能風電計畫開發 300 至 500MW 裝置容量，將於 2020 年建置完成，而上緯與麥格理資本及 EnBW 合作的海鼎風電則包含 3 座風場，總裝置容量達 1.9 至 2.0GW(十億瓦)，預計於 2021 至 2025 年陸續完工。以目前規劃的時程來看，上緯預定 2020 年前完成 520MW 的建置目標，並於 2025 年完成 2.6GW 的建置量。

上緯全年營收年增 1 倍、達 49.05 億元，稅後純益 2.91 元，較 2016 年大增 3 倍之多，每股稅後純益 2.46 元。

上緯投控當日走勢圖

 

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市場擔憂FII將吸走多數買...全球區塊鏈專利申請量 中國奪第

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