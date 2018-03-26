上緯受惠風電題材 強攻漲停創17個月新高

上緯投控 (3708-TW) 近期在旗下風電計畫環評陸續通過後，積極啟動相關佈局，上周也與永冠 - KY(1589-TW) 與先進複材簽署 MOU，加上離岸風電遴選將於 4 月登場，風力發電題材帶動買盤搶進，今 (26) 日盤中在買盤拉抬下直奔漲停價 98.3 元鎖住，創 2016 年 10 月以來新高。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二期將再安裝 30 座風機，總發電容量將為 128MW，預計於 2019 年完工，目標是在 2019 年底開始商轉。