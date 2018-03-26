市場擔憂FII將吸走多數買盤資金 鴻海陷入90元保

根據 FII 公開說明書，公司主要業務為通信網路設備及高精密機構建、雲服務設備、精密工具與工業機器人，股本約 177.2 億元人民幣 (約新台幣 815 億元)，是鴻海母公司股本的 43%；營收部分，FII 在 2016 年營收回 2727 億元人民幣 (約新台幣 1 兆 2544 億元)，約為鴻海當年營收 28.7%；稅後純益 143.9 億元人民幣 (約新台幣 661.9 億元)，約為鴻海當年度稅後純益的 43%。

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 將在中國 A 股掛牌，由於 FII 業務涵蓋蘋果 (AAPL-US)iPhone 組裝業務，市場擔憂資金將轉向追逐 FII，壓抑鴻海股價走軟，盤中數度跌破 90 元大關，陷入 90 元保衛戰。

法人指出，由此可見，FII 是鴻海集團相當賺錢的小金雞，尤其是獲利表現，更幾乎佔了鴻海近半部分，顯示一旦 FII 掛牌之後，市場資金勢必將大量湧入 FII，也可能影響鴻海的買盤動能。

另外，第 2 季向來是鴻海全年度的淡季，市場推估，鴻海單季營收恐僅剩 9000 億元，在淡季及子公司 FII 吸金的雙重壓抑下，都讓鴻海陷入 90 元保衛戰。