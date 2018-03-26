鴻海小股東想抽FII 傳中籤率僅萬分之三

根據不具名小股東表示，鴻海已協助小股東前往中國大陸深圳辦理開立證券帳戶事宜，包括機票代訂、在香港機場派專車協助小股東前往深圳龍華廠區、與當地平安證券和平安銀行協助下，單日早去晚回迅速完成證券開戶相關事宜。

鴻海為協助小股東辦理富士康工業互聯網在上海A股上市IPO申購事宜，委託「普華商務法律事務所」服務小股東相關諮詢。小股東可直接赴中國大陸開立證券帳戶參與申購，或遵循香港法令開立香港證券帳戶，透過香港證券帳戶參與申購。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）可望在中國上海A股上市，鴻海小股東抽籤躍躍欲試，不過市場人士推測，中籤率可能只有萬分之一到萬分之三。目前FII抽籤及上市日期仍未明確。

小股東前往中國大陸辦理證券帳戶，需要準備護照、台灣身分證、台胞證等證件，在中國大陸需先辦理居住證以及手機門號，並辦理中國大陸銀行卡。中國大陸手機還需要大約人民幣200元的入帳金額，不過在鴻海協助下，可免除手續費。

此外，小股東開立證券帳戶後，網上申購日前20個交易日帳戶內需日均持有上海A股股票市值達到人民幣1萬元，若開戶時間不足20個交易日，仍可照20個交易日計算日均市值。

若小股東想透過香港申購上海A股IPO，根據普華相關人員諮詢指出，可先在元大證券香港分公司官網下載開戶元件，並準備相關證件，以及在台灣辦理公證文件事宜後，一併寄送處理。

小股東透露，目前仍有8位到10位股東有意到深圳辦理證券帳戶。普華商務法律事務所協助諮詢時間到27日截止，鴻海協助小股東辦理事宜到29日截止。

市場人士評估，若小股東順利完成上海A股證券帳戶事宜，網上申購日後第2個交易日可查詢中籤結果，不過中籤率可能僅萬分之一到萬分之三。

中國證券監督管理委員會8日晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過。

鴻海於1月31日召開股東臨時會，討論通過子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。2月1日富士康工業互聯網向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易，到3月8日獲得通過，期間過程只有36天。

中國大陸媒體日前指出，富士康工業互聯網走的是「即報即審」的特殊通道，未來富士康工業互聯網市值可能達到人民幣6825億元（約合新台幣3.16兆元），將成為A股龍頭股。（編輯：林孟汝）1070326