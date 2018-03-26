綠質疑違政治獻金法 盧秀燕陣營：依法申報

吳沛憶等人上午在民主進步黨籍立法委員蔡培慧、陳曼麗及施義芳陪同下，前往監察院告發盧秀燕違反政治獻金法。

盧秀燕競選辦公室主任蔣豐懋說，相關指控子虛烏有，盧秀燕是清白的，一切依法申報。

（中央社記者劉麗榮、郝雪卿台北26日電）民進黨台北市議員擬參選人吳沛憶等今天到監察院告發國民黨台中市長參選人盧秀燕政治獻金匯入自家公司，盧秀燕陣營青年軍則質疑台中市長林佳龍競選經費流向親朋好友。

監察院由輪值監察委員高涌誠受理，將依規定查處辦理。

盧秀燕陣營青年軍上午也到監察院門口舉行記者會，雙方陣營短兵相接。蔣豐懋表示，林佳龍將競選經費匯入結拜兄弟陳彥斌帳戶。林佳龍當選台中市長後，甚至有1149萬元標案流入陳彥斌的台中市新文化協會。

蔣豐懋說，林佳龍作為台中市長，不斷把錢流入親朋好友帳戶中，更值得民眾一起檢驗，要求林佳龍「踹共」。

雙方陣營選在同一時間在監察院門口開記者會，由盧秀燕陣營先開記者會，記者會結束後，蔣豐懋拿著大聲公走向民進黨陣營表示，「歡迎民進黨跟我們一起對話」、「林佳龍出來面對」，民進黨陣營不予理會，想繞開後再進行記者會；警方出面隔離，現場一度推擠，經警方勸阻後民進黨記者會才順利進行。

台中市政府新聞局長卓冠廷告訴中央社記者，過去在台中市議會多有討論，中市府各單位獨立進行招標案，都有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能，招標案一定都要依法行政且禁得起檢驗。

卓冠廷呼籲盧秀燕，不要一再動用青年軍抹黑市府以轉移自己遭媒體爆料的部分，建議盧秀燕應說清楚、講明白外界質疑。如果沒問題，應無須抹黑林佳龍以轉移焦點。（編輯：李明宗）1070326