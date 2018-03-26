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財經

受春節與美股大跌影響　2月製造業、服務業景氣下滑

記者彭夢竺／台北報導2018/03/26 11:47
▲台灣經濟研究院今（26）日公布景氣動向調查報告，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑。（圖／台經院提供）
▲台灣經濟研究院今（26）日公布景氣動向調查報告，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑。（圖／台經院提供）

台灣經濟研究院今（26）日公布景氣動向調查報告，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，2月製造業、服務業，以及營建業齊步下挫主要因為2月春節季節性因素影響，加上美股大跌所拖累。

台經院表示， 觀察近期國際經濟情勢，儘管歐元區經濟展望指標成長趨緩，不過美中經濟依舊強勁，全球經濟仍呈現穩定成長態勢，在國內方面，受到工作天數減少與基期較高影響，2月出口表現由正轉負，外銷訂單成長趨緩，製造業廠商對於當月景氣看法保守。

服務業方面，春節連假帶動餐飲觀光消費，但是受到美股拖累影響，台股劇烈震盪，使得金融業對當月景氣看法轉為悲觀，營建業則因在建工程執行狀況未如預期，加上房地產交易較為冷清，影響廠商對當月景氣看法。

根據台經院調查結果，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中，製造業由上揚轉為下跌，服務業結束連續2個月上升後轉為下滑，營建業結束先前連續3個月走升的態勢。

孫明德表示，經濟復甦力道持續但成長有限，且美國經濟已達充分就業水準，通膨也達預期目標，加上中國大陸外需表現依舊強勁，全球經濟仍呈現穩定成長態勢。

不過，2月受到工作天數減少，以及基期較高的影響，2月出口表現由正轉負，外銷訂單成長也趨緩，製造業廠商受到品牌新機銷售不如預期的影響，對於2月景氣看法轉為保守，但由於庫存調整結束、虛擬挖礦商機加持，未來半年景氣仍維持樂觀看法。

關鍵字台經院景氣動向調查孫明德景氣製造業服務業
金管會要推自然人董事　財長有意見中美貿易戰　東南亞、韓國可能得利

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