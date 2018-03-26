國訓中心被質疑A錢　執行長林晉榮PTT回應請辭

國訓中心因為舉重教練林敬能爆料，選手餐點、伙食都有問題，加上近日又發生「疑似伙食費被A」的爭議，執行長林晉榮今透過PTT回應，並且宣布以個人因素請辭。

以下為林晉榮回應內容：



至於qqee網友的數點質疑，本人回覆如下：



（1）「請國訓中心證明你們買的場地是 新買的 新場地 而不是借的或是租的或是買進場之前就使用過的舊的場地」



（2）「請國訓中心拿出該四面場地符合國際羽總BWF認證的資料 」為訓速提供選手所需，目前依政府採購法先行向廠商租用羽球地墊，並再行新購（處

理中）。租用的勝利羽球地墊和新購的勝利＆YY地墊，皆符合國際BWF認證

（https://goo.gl/n27Dxm, https://imgur.com/JyxgVFC ）。中心有達成一周內增至14

面的承諾（後來選手們表示，6F的12面場地已夠用，羽球隊皆在6F場地練習）。



(3)「 請記者們去多多問選手們該四面場地有沒有過硬，過滑，容易導致選手受傷的狀況」這部分我只能說，目前尚未聽到有選手反應



2. 「3/13 林敬能教練於FB po文質疑本中心伙食，住宿，以及本人只在乎建設的問題」伙食部分的質疑純屬子虛烏有，爆料當天就有選手拍照上傳餐廳的冰箱一直都有提供保久乳、全脂、低脂鮮奶（https://goo.gl/crpTE9 ），也有待過國訓的選手回文明（https://goo.gl/891tSD ）。另外本中心的營養師潘老師，以及其他選手教練也有出面說明（https://goo.gl/HLwNpi ）：國訓提供的伙食的優先順序分別是（1）營養素夠（2）安全、衛生（3）口味。例如，為避免選手攝取太多脂肪，餐廳提供的青菜才會以水煮的為大宗，菜色多樣化的確是受限，或許不能滿足所有選手的味蕾，但是在營養素、安全衛生方面絕對是沒有問題的。宿舍部分就真的對選手、教練比較抱歉，中心的宿舍為舊的軍方營舍改建，目前的確幾

乎只能提供4人一間的配置，總共能容納約400人。新的宿舍目前興建中，預計108年啟用 (https://imgur.com/oseOgvV )，能提供645人（500位選手＋145位教練）住宿，希望能改善住宿問題。



3. 「3/13 網友qqee於八卦版po文影射本人於國訓中心執行長任內只顧蓋可以A錢的建設而忽略選手的訓練品質」qqee網友的po文，關於伙食的質疑上面已說明，目前有在不影響營養供應的狀況下進行菜色多樣化的設計進行中關於只關心建設的的指正，本人並未偏袒任何中心的發展項目，只要是對選手有助益的

，我們都會盡力做到。你和林教練質疑的宿舍，不也是建設嗎？舉個例子，本中心為改善選手的飲食，早於2個月前成立「膳食組」統一負責改善、管理選手飲食，同時也要求「運動科學處」進行飲食調配的計畫。故林敬能教練於po文

中爆料多次向中心反應伙食太差未獲回應，絕非事實，上述單位的成立便是本中心做出的具體回應（補上106年12月27會議記錄https://imgur.com/vAepjQW ，關於菜色以及伙食費已長年未調漲問題，都有正面回應）。更甚者，林教練本人更是本中心「伙食管理會」的委員，本身就有權力向膳食組建議伙食的菜色。至於他為何選擇如此爆料，本人謹作澄清、不予評論回到建設部分，中心的確有數項建設正在進行中，例如許多二期工程、基本建設、教學大樓、宿舍、草坪等，所有程序都依照「政府採購法」進行，並受「國家公共工程委員會」監督，一切依法行政，絕無不法，所有A錢的影射，絕非事實



4. 「3/18 鐵人三項移地台東訓練早餐只有白土司和粽子 」本次移地訓練由國訓中心委託「台東體育中學」承辦，而針對其提供早餐不合標準一事，本中心早已作出回應，要求台東體中於三月底前改善，包括伙食比照中心標準（八菜）等等，若無法達成則移回國訓中心訓練。雖然目前伙食已符合標準，但由於該地選手宿舍仍在進行電梯修繕的相關工程，有住宿品質以及安全的疑慮，目前體育署建議移回國訓中心訓練。



5. 「3/24 林敬能教練再度於臉書po文指控本人挪用選手的伙食費支應我『個人』所安插的人事問題」這部分也屬不實指控，包括「透過黑箱作業安插近50位人事」，以及「挪用選手伙食費作為這些人的人事費」，分成幾個部分澄清：

首先，林教練的po文是上週行政會議的會議資料，其中105年盈餘81萬9483元以及106年虧損97萬8215元，都是所謂的「伙食費」。伙食費的運作，按照「教育部體育署國家運動選手訓練中心伙食管理會設置要點」，包含主副食費用、軟硬體維護、人事費、加菜費等等（P1:https://imgur.com/y2B7QiQ /P2: https://imgur.com/TUhKiX9/P3:https://imgur.com/I1bVbDc ）。因應組織變革和政府的一例一修政策，餐廳於106年多聘請了四位工作人員（106伙食費說明報告: https://imgur.com/rS46kct ），這81+97萬便是這裡多出來的人事費（包括新進人員薪資、加班費以及原本工作人元的新資調整），正在解決餐廳人事費用短缺之問題。這部分的人事費用只佔總支出的7.9%（詳見國訓中心106年度伙食費用收支統計表 https://imgur.com/9cxp30W ，其中人事費用296萬，總支出3721萬，總支出除了人事費以外大多都是給選手的飲食費用），和用在選手伙食的費用「完全無關」，換句話說，每位選手每日250塊的費用皆依照上述要點規範辦理，且12年來從未調整相關費用，也絕對沒有被拿去支付任何人事費用（請參閱106年12月份收支表： https://imgur.com/OkMAoez 。其中的「膳食銷貨成本」495萬，便是依照當個月進駐的選手、教練等每人每天250元來的，當然還包括一些飲食的雜支）。林教練文中提到被A走的296萬便是上面收支統計表中的人事費用，為本中心維持餐廳正常營運所需之人事成本，絕無被A走一事。



再者是人事，除了上述餐廳之外，自106年起因為組織的改革（例如新設公西射擊基地、競技強化委員會、以及工程組等等），的確有對外招募人員，但人數絕非林教練爆料的50人，而是23人（https://imgur.com/4V7vnCk ）。而這些新聘人員全部都具相關背景，且公開招募（甄試簡章，包括報名條件、考試流程等請參閱：https://goo.gl/U6iPHi ），歷經筆試、面試後合格者才予以錄取。當中的確有我的學生來報考，但他們都跟其他考生一樣，必須通過筆試、面試，並不會在甄選過程中獲得任何好處，當中更沒有董事長直接指派的人選，完全依照人事法規的迴避原則。而這些多出來的人事成本也均由公務預算支應，和選手們的伙食費毫無關聯，林教練的爆料內容無一屬實。



（註：本中心招聘新進人員的筆試出題及批改、面試均聘請外單位的學者專家擔任評審委員）



6. 「3/24 網友qqee於八卦版質疑本人秘書有六位，以及去年五月的心理輔導師招考當天，題目和公告的完全不一樣 」關於秘書一事，本中心執行長室底下的秘書只有一位潘秘書，您所說的應該是包含行政管理室（行管室）底下4名和董事會派駐的1名秘書提升行政效率，將原本列在營管處（其業務多為總務相關）底下的「文書」、「檔案」、「公關」、「會議」等工作屬性（業務多為文書相關）調整至行管室秘書組。行管室是執行長室的輔助單位，這幾位秘書有各自的業務要處理（行管室主任、主秘相關業務），非執行長個人秘書。而為提升行政效率，空間上規劃將這幾位秘書，連同我個人的秘書規劃在同一空間，可能因為這樣才讓人誤以為本人將秘書增至六位。換句話說，執行長、兩位副執行長、行管室主任及主任秘書之業務均由以上數位秘書共同處理（詳見國訓中心各處室及分組名單截圖：https://imgur.com/X8btu3L ）。



至於您說的去年五月考試一事，中心去年的確有一次的招考，有考生反應考題內容和公不符。當時本中心尚未成立人資室（於8/10成立），無專人負責招考業務，恐有疏失。至於是否為您說的心理諮商師考試，有待查證。若屬實，本人願意代表國訓中心致上歉意。