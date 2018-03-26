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鶯歌陶瓷嘉年華3月30日登場 　DIY踩街遊行樂陶陶

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/26 13:46
▲「2018新北鶯歌陶瓷嘉年華」3月30日至4月1日登場，邀請民眾到鶯歌品茶，還有DIY、園遊會、踩街遊行等精彩活動。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.26）
▲「2018新北鶯歌陶瓷嘉年華」3月30日至4月1日登場，邀請民眾到鶯歌品茶，還有DIY、園遊會、踩街遊行等精彩活動。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.03.26）

「2018新北鶯歌陶瓷嘉年華」3月30日至4月1日登場，活動包含踩街遊行、茶會、園遊會、聯展、DIY體驗及陶瓷生活講座等各式生活提案，還能免費參觀鶯歌陶瓷博物館，並由達人帶路暢遊窯場輕旅行，讓民眾體驗在地陶瓷文化風貌的同時，也能一起走入鶯歌的生活，享受在地生活美學的藝術盛宴。

新北市副市長葉惠青表示，鶯歌地區以製陶聞名海內外，窯業在鶯歌扎根發展已有超過200年歷史，市府今(107)年特別整合各方資源，舉辦鶯歌陶瓷嘉年華，希望透過兼具趣味性與文化內涵的系列活動，吸引更多人到鶯歌體驗陶瓷製作的進步與變化，領略不一樣的鶯歌之美。

鶯歌區長周晉平表示，這次鶯歌陶瓷嘉年華將推出多元豐富的系列活動，包含3月31日的「神遊變裝踩街」，將由超過2公尺的陶神人偶帶領民眾從活動主會場踩街遊行到鶯歌老街，途中還會經過供奉陶神的福興宮，有著「陶神回娘家」的特別意義。

4月1日的「千人奉茶茶會」將免費請大家喝茶，讓民眾在體驗陶瓷品茶的獨特韻味之餘，也能互相交流情感。另外，活動也將集結鶯歌與新北在地優質小店、小吃、小農打造「趕集園遊會」，以及精選鶯歌陶藝名家作品的「107福旺生活聯展」，讓民眾一次享受在地美食與藝術名品的雙重饗宴。此外，現場還將推出手感彩繪陶碗與仿銅陶板畫的DIY體驗，以及結合觀光工廠與陶藝工作室規劃的「窯廠輕旅行」。

為了擴大新北鶯歌陶瓷嘉年華的效益與商機，活動還特別募集超過200家鶯歌店家，3月30日至4月8日提供破盤低價折扣，除陶藝精品最低1.5折起外，還有限量1元商品等優惠。另外，還有早鳥好康，只要提早報名參加「神遊變裝踩街」及「千人奉茶茶會」活動，就有機會得到限量贈品。

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校際交流　發電機與竹鼓迸出火花原住民傳統射箭　花蓮勇奪團體冠軍

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