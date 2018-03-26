孩子！這個故宮國寶可以吃　DIY翠玉白菜、品嘗肉形石

故宮晶華自4月5日至4月7日推出親子DIY課程，全家大小一起親手捏出精美可愛的翠玉白菜，從擀皮、包餡開始，一步步做出甜品版的翠玉白菜，之後，再享用主廚特製的國寶小達人套餐，內含三道美味前菜。大朋友則可享用由六道前菜組合而成的套餐，最後，唯妙唯肖的肉形石甜點及DIY翠玉白菜甜點，將會被一同端上桌，滿足大小朋友視覺及味覺的享受，另外也會發送國寶小達人的證書。

春假連續假期倒數計時，各大飯店紛紛推出親子活動吸客。故宮晶華推出親子DIY課程，大小朋友親手捏出小巧可愛的翠玉白菜，還能品嘗肉形石甜點，讓全家在活動中認識故宮國寶文物、寓教於樂。雲品溫泉酒店日月潭每房房客獲得一份蛙蛙拼圖卡，依序在飯店找出藏匿在飯店各處的九蛙，即可立即兌換一份好禮。

故宮晶華總監楊惠曼表示，國寶宴是故宮晶華的特色料理，曾經多次出國參加美食交流活動，食客對於如何製作出這些維妙維肖的料理十分感興趣，常常與食藝文解說或是主廚直接詢問。希望透過這次的親子活動，讓大小朋友們更加認識故宮的國寶文物、更加了解菜色的發想以及背後蘊含的故事，進而達到寓教於樂的效果。

而雲朗觀光集團包括雲品溫泉酒店日月潭、翰品花蓮都推出兒童節限定活動。如於3月底至4月8日入住雲品的房客，除了提供知名品牌嬰幼兒全面修護組給小小旅客外，每房還可獲得一份蛙蛙拼圖卡，依序在飯店找出藏匿在飯店各處的九蛙，即可立即兌換一份好禮，以好玩又有趣的親子活動邀請家長與小朋友攜手闖關。

另外，4月4日至4月8日的連假五天裡，丹彤西餐廳中午用餐享有二位成人同行，招待一位兒童免費（12歲or150公分以下），預訂下午茶，全家人一同用餐，只要同行有兒童，即加贈巧克力鍋。而兒童餐檯更提供兒童節限定版菜色陪伴小朋友過節。

福容則集結旗下八間飯店與高鐵合作，讓民眾在連價期間爽爽玩又避開塞車，如福容淡水推出春遊淡水新花漾高鐵住房專案，讓房客搭乘接駁車直達淡水天元宮置身櫻花海間，同時也安排一系列親子活動，包含創意DIY、闖關遊戲、歡樂派對、紙飛機大賽、樂團演唱、淡水阿熊見面會，而飯店周邊除了可以騎自行車之外，還有占地百坪的室內積木遊樂設施，以及以巧克力為主題的巧克力共和國。