張大春寫文言文力挺　管中閔分享抒發心境

台大 24 日召開臨時校務會議，討論「卡管」5 案，經現場不記名表決後，都以懸殊票數決議全數擱置，一切塵埃落定，就等教育部聘任。其中赴陸兼職案，台大根據廈門大學的回函判斷，管中閔在廈大期間不授課、不支酬、沒擔任論文指導教授，認定他「沒問題」。

台灣大學遴選出的新校長管中閔，至今仍無法上任，台大 24 日校務會議決議，將「卡管」提案全數擱置，未來不再討論相關議題，一切就等教育部聘任。管中閔 25 日在臉書分享張大春的「致中閔書」，感謝老友的鼓勵，並期待風波平靜後，能與張和其他諸友再度飲酒唱和。

作家張大春當天下午在臉書分享一篇「致中閔書」，全文以文言文寫成，暗示管中閔有浩然正氣，能「率氣抗暴」，帶領民眾看清權姦懦主的劣跡；更批評教育部袞袞群公，「上秉執政之狡情，下迎奴民之竊喜」，卡管禍國。勉勵管中閔在自己可做的範圍內彰顯自己的能力，如此就能無愧於天地。

管中閔在台大校務會議決定擱置「卡管」案後，在臉書表示，「與大春結交逾 45 載，首得大春如此賜書，驚喜萬分。信中言最近之事，雖僅數語，但已嚴於斧鉞；更感謝老友信中最後一句的鼓勵之意。期待風波平靜後，能與大春和其他諸友再度飲酒唱和。」

★以下為張大春「致中閔書」全文：

中閔足下：蘇子由上樞密韓太尉書有云：文者氣之所形，然文不可以學而能；氣可以養而致。此言洽於君而得於我矣。

君不學文，而能以文會我；素養豪氣，而能率氣抗暴。致萬姓于趙高、秦檜之墀前，一睹權姦懦主之迹，猶引刀而成一快，豈讓豫、專、聶、荊諸輩哉？

近月暴人阻任事極微、亦至大。其微者，在去就所擇，不過一殘其聲譽、毀其榮蹟之上庠；序教泯滅，學術漫漶，烏可從頭收拾？而君亦無從收拾也！

其大者，則在教育部袞袞群公，上秉執政之狡情，下迎奴民之竊喜，以君一人之出處，為彼一黨之利害。此佞人禍國之大端，而士君子與眾公民習焉不察、安之若素者矣！

昔韓文公有爭臣之論，以儆陽城大夫；蘇子由不赴商州以刺王安石之隱慝。蓋不識書，豈其得知今之行險僥倖之人，非絕天地而獨立者，亦趙高、秦檜之流亞而已。君之文、君之氣，視彀所及而發之，懸彼汙軀於青穹，君固已就此亂世之任矣！大春頓首。