你用Android手機嗎？那麼你的通訊個資可能也被

臉書 (Facebook) (FB-US) 又被抓包了！根據一份新報告，臉書多年來經由用戶的 Android 智慧手機收集詳細通的話記錄，包括通話時間、受話人姓名和電話號碼以及通話時間。臉書同時還收集了諸如收件人和發送時間的簡訊數據。

近日一位臉書用戶在推特 (Twitter) 上公布了他發現的事實，他從臉書上下載了自己的記錄，發現了 2016 年和 2017 年的通話記錄。《Ars Technica》調查並確認了通話追踪的持續性，至少可以追溯到 2015 年。

用戶條列其遭到臉書完整取得的所有通話紀錄 （圖截自推特）

更讓人不安的是臉書辯解這些透過其 App 收集的內容遭到誤解。在回覆給《Ars》的一份聲明中，臉書發言人將這些數據稱為「廣泛使用上傳手機聯繫人的作法」的一部分，以將用戶與他們真實的朋友聯繫起來。要求取得手機聯繫人在智慧手機 App 中的確很常見，但用戶不太可能知道居然連詳細的電話紀錄也會被完整取得。