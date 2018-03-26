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你用Android手機嗎？那麼你的通訊個資可能也被

鉅亨網2018/03/26 11:55
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臉書 (Facebook) (FB-US) 又被抓包了！根據一份新報告，臉書多年來經由用戶的 Android 智慧手機收集詳細通的話記錄，包括通話時間、受話人姓名和電話號碼以及通話時間。臉書同時還收集了諸如收件人和發送時間的簡訊數據。

近日一位臉書用戶在推特 (Twitter) 上公布了他發現的事實，他從臉書上下載了自己的記錄，發現了 2016 年和 2017 年的通話記錄。《Ars Technica》調查並確認了通話追踪的持續性，至少可以追溯到 2015 年。

用戶條列其遭到臉書完整取得的所有通話紀錄 （圖截自推特）
用戶條列其遭到臉書完整取得的所有通話紀錄 （圖截自推特）

更讓人不安的是臉書辯解這些透過其 App 收集的內容遭到誤解。在回覆給《Ars》的一份聲明中，臉書發言人將這些數據稱為「廣泛使用上傳手機聯繫人的作法」的一部分，以將用戶與他們真實的朋友聯繫起來。要求取得手機聯繫人在智慧手機 App 中的確很常見，但用戶不太可能知道居然連詳細的電話紀錄也會被完整取得。

臉書的通訊紀錄取得部分由 Android 操作系統啟用，該操作系統在較早的版本中授權取得通話記錄以及聯繫人。這項授權已於 2017 年 10 月逐步停用。據《Ars》指出，臉書的允許取得在某些 App 最新版本中已更為明確，其中詳細說明了通話記錄和 SMS 記錄。

這一發現在很多方面反映了劍橋分析公司 (Cambridge Analytica) 未經授權收集臉書數據的爆炸性爭議。在這兩種情況下，用戶可能已經知道他們正在授予臉書及其廣告客戶的一些數據取得權限，但這種共享的程度是模糊的。

在 Cambridge Analytica 事件爆發 9 天內，臉書股價暴跌近 14%，拖累其他科技股。因此，臉書用戶開始刪除其帳號也不令人驚訝。

臉書股價
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