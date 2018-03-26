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台北杜鵑花季「幸福嘉年華」熊讚扮廚師帶頭逛市集饗美食

生活中心／綜合報導2018/03/26 12:22
▲台北最有人氣的吉祥物熊讚快閃現身幸福嘉年華活動，化身廚師帶小朋友逛市集。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）
▲台北最有人氣的吉祥物熊讚快閃現身幸福嘉年華活動，化身廚師帶小朋友逛市集。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

週末午後，天氣晴朗，台大校園的杜鵑花已經盛開，在台大附近的新生南路三段，台北杜鵑花季系列活動「幸福嘉年華」上週六熱鬧登場。整個活動在懷恩堂到真理堂間的人行道上，有美食聯合國與小清新文創市集共40個攤位，原本預定下午兩點才展開的市集，當天早上11點就有民眾來詢問美食攤位何時開始，一整個下午加上懷恩堂與真理堂前兩個舞台的表演活動，把現場擠得水洩不通，加上熊讚快閃現身，更帶動另一波高潮。

來自東南亞、日本、埃及、中東、歐美、加上在地商家等各國美食與伴手禮，讓今年擴大舉辦的「幸福嘉年華」市集現場，有如美食聯合國，其中現場製作的鐵匠廣島燒，有滿滿的高麗菜、正宗台灣黑毛豬肉、雞蛋和特別訂製的中華麵，使用日式特選好吃燒專用醬，非常道地，中午前就有不少人詢問，攤商只好提早開始營業，到了下午市集正式展開時，也成為熱門攤位，熊讚快閃現身時，一身廚師打扮，也到這裡客串主廚，在鐵板前比劃比劃，只是攤位快被熊粉擠爆，熊讚主廚差點變成幫倒忙的「掀攤」元凶，趕快再到其他攤位出巡，最後在人潮中勉強購買到3個攤位的商品集滿了3點，去換了一株杜鵑花苗帶回家。


▲熊讚人氣爆棚，一出現就吸引大小朋友爭相合照。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

現場日本天皇御用的「秋田佐藤養助」稻庭烏龍麵、松葉蟹蟹膏壽司等難得一見的日本料理詢問度也很高，來自秋田縣的「稻庭烏龍」是日本三大烏龍麵之一，在日本擁有155年歷史，這次市集中會販售秋田的「稻庭烏龍麵」禮盒，是日本三大著名烏龍麵中唯一曾經進貢日本天皇的烏龍麵；除了日式美食，還有異國媳婦的故鄉味，有色彩繽紛的越南湯圓、泰式咖哩餃等；另外還有來自荷蘭、埃及、中東、美國等世界各國的美食攤位，本地美食攤商如「其實豆製所」、「幸福豆雲豆花等等」端出試喝服務，也吸引不少民眾，還有雲南涼麵、手沖咖啡等等，整個「幸福嘉年華」活動，就是一場美食聯合國嘉年華會！

小清新文創市集有台灣在地設計師製作手工文創商品與多項親子DIY的手作課程，包括拼布、童玩、金工、彩繪鞋、包包、園藝、氣球、迷你窯、家居飾品等等，都有不少人參與，現場商品兌換卡早被索取一空，兌換的杜鵑花苗不到一個下午全被民眾帶回家，而熊讚親自坐鎮銷售的杜鵑花季限定商品「花漾熊讚」，更是很快地被熊粉橫掃，部分熊粉表示，他們早在網站上預購大、中、小3個size的限量熊讚玩偶，但到現場還是忍不住要帶一個回家，因為熊讚本尊在此啊！

代表台北市觀傳局出席「幸福嘉年華」活動的觀傳局主任秘書蕭君杰表示，連續兩年觀傳局與都與大安區的大學里共同策劃主辦在地市集活動，今年比去年更熱鬧豐富，除了活絡在地產業，今年更增加國際化的美食攤位，希望讓杜鵑花季的活動更多元，也希望大家到台北城南賞花之餘，有美食與市集可以逛。

現場表演節目方面，除了在地的各學校、社區團體的合唱團、烏克麗麗樂團、舞蹈、管弦樂團、扯鈴、薩克斯風樂團、國標舞等表演，還邀請在台北的日本表演團體Hiroka源流太鼓隊、椰子之實合唱團等共襄盛舉，為現場帶來熱鬧的氣氛。


▲日本表演團體Hiroka源流太鼓隊的精采演出，搏得現場民眾熱烈掌聲。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

目前包括台大校園與新生南路上、大安森林公園的杜鵑花都已經盛開，在「幸福嘉年華」活動後，台北杜鵑花季的重頭戲「野餐音樂會」，去年超過千人參與， 4月1日(周日)將在大安森林公園露天音樂台舉行，台北市長柯文哲將再度帶領熊讚與大家一起野餐、聽音樂，柯市長當天還會帶給大家驚喜！這場野餐音樂會將邀請兩代金曲歌后許景淳、艾怡良，與同樣是金曲歌手的紀曉君、與新生代「花仙子」吳汶芳等歌手演出，這場野餐音樂會將成為台北春天重要的一場市民野餐活動，邀請大家一起來參加！

2018台北杜鵑花季各項相關活動、花況報導、商圈抽獎、住宿優惠等詳情，請上2018台北杜鵑花季官網：http://2018.azalea.taipei/index.php 查詢。

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