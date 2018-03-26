統一發票千萬獎幸運兒 只花19元買零食

（中央社記者朱則瑋台北26日電）各大超商、賣場今天公布1-2月統一發票中獎名單，其中，有民眾在統一超商新北市國庭門市花新台幣19元買零食類商品，就中了1000萬元發票大獎。

財政部公布最新一期2018年1-2月統一發票中獎名單中，統一超商共有3位千萬大獎得主、2位200萬得獎者，全聯福利中心則有1位千萬大獎得主，1位200萬得獎者。

統一超商表示，3位千萬大獎得獎者分別是在高雄市左營區速鐵門市花25元購買鮮食類商品、新北市板橋區國庭門市花19元購買零食類商品、彰化縣員林市員家門市花58元購買鮮食類商品，就中了大獎。