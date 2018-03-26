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統一發票千萬獎幸運兒 只花19元買零食

中央社2018/03/26 11:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北26日電）各大超商、賣場今天公布1-2月統一發票中獎名單，其中，有民眾在統一超商新北市國庭門市花新台幣19元買零食類商品，就中了1000萬元發票大獎。

財政部公布最新一期2018年1-2月統一發票中獎名單中，統一超商共有3位千萬大獎得主、2位200萬得獎者，全聯福利中心則有1位千萬大獎得主，1位200萬得獎者。

統一超商表示，3位千萬大獎得獎者分別是在高雄市左營區速鐵門市花25元購買鮮食類商品、新北市板橋區國庭門市花19元購買零食類商品、彰化縣員林市員家門市花58元購買鮮食類商品，就中了大獎。

另外，2位200萬大獎得主分別是在高雄市彌陀區彌盛門市花37元購買沖泡類商品、以及新北市板橋區武江門市花52元購買鮮食和飲料類商品。

全家便利商店開出一組千萬大獎，中獎者位於中壢明光店花128元購買義美奶茶和香菸等商品，另外也在鳳山華興店開出一組200萬特獎。

全家表示，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開100萬元獎，全家開出1組，中獎者於新莊金泰店購買一個奶酥麵包，花了25元就中了100萬元。

全聯福利中心則於大肚榮華門市開出千萬大獎發票，總計1張，民眾只花費351元購買鮪魚罐頭、維義橄欖油等食品就中大獎。另外，全聯也開出1張200萬特獎。

全聯表示，統計1、2月份共開出超過31萬個獎項，希望1、2月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。(編輯：趙蔚蘭)1070326

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