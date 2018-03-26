台經院：美中貿易戰恐引發匯率戰

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，2月製造業的下滑「是正常反應，不值得太過憂慮」，主要反映春節季節性因素，加上去年基期較高；服務業主要受到金融市場波動，美股下跌的影響，營建業則反映2月工作天數較少以及在建工程耽誤。

台灣經濟研究院今天公布2月製造業、服務業以及營建業營業測驗點同步下滑，其中，製造業由上揚轉為下跌；服務業結束連續2個月上升後轉為下滑；營建業結束先前連續3個月走升的態勢。

（中央社記者蔡怡杼台北26日電）美中貿易戰一觸即發，台經院預估，台灣電子股對外資的吸引力恐下滑，且貿易戰恐引發全球匯率大戰，美元將走強，至於日圓恐成為各國匯率大戰下夾殺的對象，日圓匯率波動將加劇。

同時，台經院提醒，美中貿易大戰是影響景氣的重要變數。孫明德表示，美中貿易大戰的產品清單仍待協商，但目前瀰漫山雨欲來風滿樓的氛圍，而中國大陸占台灣出口40%，是台灣最大市場，且美中貿易戰目標瞄準占台灣出口33%的電子零組件，因此，台灣須對美中貿易大戰高度戒備。

孫明德指出，美中貿易戰觀察重點包含，首先、對相關廠商營運的影響；其次、台廠如何因應，如可能赴美投資或回台投資；第三、中國大陸的反制報復行動，包含中國拋售美債、中國大陸美商營運是否受到干擾。

至於在金融市場方面，孫明德表示，外資對台股的投資重點為電子以及金融兩大族群，尤其，台積電以及蘋概股都是外資在台股主要投資標的，而美中貿易大戰若瞄準電子股，可能影響外資對電子股的興趣，不排除外資逢高減碼電子股，但是金融族群可能受到青睞，主因美國升息，根據台經院預估央行可能9月升息，金融股將因此受惠。

另外，美中貿易大戰也可能引發匯率大戰，台經院指出，為利外貿，各國無不希望匯率可以低一點，而美中貿易大戰若開打，資金可能轉進美元避險，加上美元去年表現相對弱勢，且美國正推行減稅，種種因素都將支撐美元走強。

至於日圓方面，孫明德表示，日圓可能成為各國匯率大戰下夾殺的對象，可能因為國際資金的移動而上上下下，而台灣民眾買日圓主要是為了觀光旅遊需求，可能影響民眾的觀光旅遊支出。

至於新台幣，台經院分析，楊金龍就任央行總裁後，新台幣近期表現平穩，新台幣未來走向要看美中貿易大戰後續動向，若貿易大戰高高舉起輕輕放下，新台幣匯率則有望在30元附近震盪，若貿易大戰轉趨激烈，則新台幣匯率波動恐加劇。

同時，孫明德認為，日本以及俄羅斯雖對美中貿易大戰採取反制動作，但台灣受到的負面影響不大，至於東南亞以及南韓可望成為貿易戰下的漁翁，兩大市場廠商將可躲在一旁賣東西，坐收漁翁之利。（編輯：張均懋）1070326