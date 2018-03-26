國訓中心屢爆爭議 執行長林晉榮請辭

（中央社記者龍柏安台北26日電）國家訓練中心近來屢爆爭議，包括訓練場地、伙食都被選手、教練抨擊，國訓中心執行長林晉榮今天凌晨在批踢踢PTT上貼文逐一回應，且透露已提出書面辭呈，今天他受訪時也證實。

日前包括世界球后戴資穎，世大運金牌教練林敬能都在臉書上發言，對於國訓場地、伙食甚至人事等問題提出質疑，林晉榮坦言，他不希望爆料文化影響了國訓中心運作，「如果世大運26面金牌的每個教練都這麼做，國訓中心的人都變得不敢做事，變成一種寒蟬效應。」

至於為何選在PTT上貼文，林晉榮認為，PTT是全台灣討論議題最多元的園地，新世代社群媒體包括臉書、Line他都有學著用，但PTT對他來說相對比較熟悉，除可以暢所欲言，也能留下相關證據，讓民眾反覆檢驗，多元論戰。