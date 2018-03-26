諾貝爾獎得主席勒：貿易戰加劇 恐立即導致經濟危機

席勒表示，眼前所將見到的，會是一場經濟危機。企業經由長期規劃，培養及發展當前的供應鏈模式，已有一支技術熟練的勞動團隊及一套做事的方法。一旦被切斷，就必須重新找回這些東西。

席勒目前正在北京參加「中國發展高層論壇 2018 年會」，他指出，美國企業並未做足準備，可應對中國切斷其供應鏈或商業模式。

據《CNBC》報導，這位耶魯大學經濟學家周六在北京受訪時批評，美國總統川普明顯地更愛出名，但行為方式「完全不適合」總統。

他補充，這會帶來一團混亂，未來的發展也會因此減速。

針對美國對鋼鋁課稅，北京上周五回應，針對進口價值 30 億美元的 128 項美國產品廣泛課稅。美國此前宣布了高達 600 億美元對中國進口商品的課稅計畫。

席勒認為，鋼鋁課稅本身不會造成重大的通膨影響，但雙方激烈的貿易言論，可能讓美國經濟陷入衰退，主要是這種情況直接打擊了心理層面，帶來人們的觀望態度，正是這種態度會帶來衰退。

席勒批評，川普不斷製造新聞話題，他顯然樂在其中，並任用一些極端主義者。他認為，一個負責任的總統不會這麼做，目前看來他更像是基於政治原因，而這麼做的表演者，以求在 2020 年當選連任。