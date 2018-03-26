NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈葉門叛軍飛彈襲擊　沙國稱成功攔劫今年菸稅又要漲？財長：絕對不可能理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

新住民語文將列必修課 50所學校先示範

中央社2018/03/26 11:57
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北26日電）教育部今天表示，108學年度新課綱將把新住民語文列為必選修課之一，107學年度第一梯次先補助50所前導學校執行示範，以拼音系統奠基，教導學生文字識讀。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿表示，預定108學年度上路的十二年國教新課綱將國語文、本土語文、新住民語文等列入語文領域，新住民語文含印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸等7國的官方語言，國小階段本土語文及新住民語文列為必選修，學生應任選1種，每週修1節。

為配合新課綱施行，國教署指出，107學年度將推動新住民語文課程前導計畫，分2梯次推動，前導學校遴選原則為邀請參與、指定參與及推薦參與，第一梯次自107年8月至108年1月，預計每縣市擇定1至3校，補助50校推行前導計畫。

國教署表示，將會協助前導學校執行、示範新住民語文課程教學實務，課程將使用國教署與新北市教育局合編的語文教材，以拼音系統奠基，幫助學生循序漸進學習文字識讀、文化特色等，學校可依學習程度進行混齡編班，兼採差異化教學。

在學習評量部分，國教署表示，考量學生個別差異、文化背景等，將採用多元評量方式，針對聽、說、讀、寫基本語言能力、跨文化行動力等項目評量，作為下一學習階段分組參考；另外也會建立觀議課制度，並定期召開工作圈會議，進而提出課程實施方式及相關配套措施建議。（編輯：施燕飛/管中維）1070326

春遊商機 網購休閒商品買...明泰專案出貨增 小心零組件...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan