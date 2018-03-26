新住民語文將列必修課 50所學校先示範

（中央社記者許秩維台北26日電）教育部今天表示，108學年度新課綱將把新住民語文列為必選修課之一，107學年度第一梯次先補助50所前導學校執行示範，以拼音系統奠基，教導學生文字識讀。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿表示，預定108學年度上路的十二年國教新課綱將國語文、本土語文、新住民語文等列入語文領域，新住民語文含印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸等7國的官方語言，國小階段本土語文及新住民語文列為必選修，學生應任選1種，每週修1節。

為配合新課綱施行，國教署指出，107學年度將推動新住民語文課程前導計畫，分2梯次推動，前導學校遴選原則為邀請參與、指定參與及推薦參與，第一梯次自107年8月至108年1月，預計每縣市擇定1至3校，補助50校推行前導計畫。