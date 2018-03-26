NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈葉門叛軍飛彈襲擊　沙國稱成功攔劫今年菸稅又要漲？財長：絕對不可能理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

羅艾斯：台灣旅行法生效 肯定台灣民主

中央社2018/03/26 12:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者曹宇帆安大略25日專電）美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯今天說，台灣與美國共享民主價值，這就是為何他認為自己領導的委員會，通過「台灣旅行法」很重要及這項法案為何是重要法規的原因。

羅艾斯（Ed Royce）不僅是「台灣旅行法」生效的重要推手，更是促成中華航空新航線，由南加州安大略（Ontario）直飛台灣的功臣。

因此他偕妻子、現任負責教育和文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce），今天搭乘新航線的首航班機訪台，具有特殊意義。

他出席華航在安大略國際機場舉辦的首航儀式，並接受中央社記者訪問說，「台灣旅行法」的目的，是為了便利美國官員與為公職訪台和返美，並說過去20年間，他的足跡遍及亞洲，也曾多次造訪台灣。

羅艾斯指出，因台美共享民主價值，他認為這很重要，況且台灣人長久以來，致力於建立一套象徵人們可獲得人權、法治與民主的完整民主體系。

他說，這就是為何他認為自己領導的委員會通過這項法案至為關鍵，以及為何他認為，「台灣旅行法」是一部重要法規的原因。

今年11月美國將舉行期中選舉，這位友台的政要卻在年初宣布退休，不再競選連任，意味著美國國會將少一位挺台的好友。

羅艾斯表示，在聯邦眾議院26年後即將卸任，雖然這是他最後一年擔任外委會主席，不過曾跟隨他20年的助理、前加州州眾議員金映玉（Young Kim），已宣布投入期中選舉，力拚勝選以接續他在國會的席位。

他說，金映玉非常關心台灣，也曾多次訪台，更熟稔1979年施行的台灣關係法（TRA），並說金映玉在擔任助理期間，支持且幫助他推動多項法案完成立法，對於自己培養的助理決定參選感到振奮。

至於正式啟航的新航線，羅艾斯說，期待這條航線有助繁榮安大略，甚至是南加州的聖蓋博谷（SanGabriel Valley）與橘郡北部（North Orange County）等地區的經濟，並增加當地民眾的工作機會，創造商機。（編輯：陳惠珍）1070326

明泰專案出貨增 小心零組件...中國在非洲軍經實力 美眾院要查

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan