羅艾斯：台灣旅行法生效 肯定台灣民主

（中央社記者曹宇帆安大略25日專電）美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯今天說，台灣與美國共享民主價值，這就是為何他認為自己領導的委員會，通過「台灣旅行法」很重要及這項法案為何是重要法規的原因。

羅艾斯（Ed Royce）不僅是「台灣旅行法」生效的重要推手，更是促成中華航空新航線，由南加州安大略（Ontario）直飛台灣的功臣。

因此他偕妻子、現任負責教育和文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce），今天搭乘新航線的首航班機訪台，具有特殊意義。

他出席華航在安大略國際機場舉辦的首航儀式，並接受中央社記者訪問說，「台灣旅行法」的目的，是為了便利美國官員與為公職訪台和返美，並說過去20年間，他的足跡遍及亞洲，也曾多次造訪台灣。