全國原住民傳統射箭　花蓮勇奪團體冠軍

卑南鄉公所一連兩天在東興村舉辦全國原住民傳統射箭邀請賽，700多名來自全國各地的射手參加，從6歲到88歲、不分男女都來露一手，最後團體總冠軍落在花蓮縣秀林鄉新城鄉聯合隊。

傳統射箭在部落越來越盛行，男女老幼都勤練射箭，除了當作休閒，也把傳統獵具更藝術化，在弓身的雕刻與彩繪增加質感，比賽場上除了比「弓力」之外，也比吸睛力。

從初賽到決賽，700多人湧入利嘉溪河床地的東興村社區文化廣場，50個靶位一字排開，氣勢非常驚人。卑南鄉鄉長許文獻說，今年的比賽是國內首度動用了50個靶位開弓的大型傳統射箭比賽。