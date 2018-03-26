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全國原住民傳統射箭　花蓮勇奪團體冠軍

記者鄭志宏 ／台東報導2018/03/26 13:50
▲由台東縣卑南鄉公所主辦的全國傳統射箭邀請賽，共有超過700人參賽，最後的團體冠軍由花蓮縣奪得。（圖／記者鄭志宏攝）
▲由台東縣卑南鄉公所主辦的全國傳統射箭邀請賽，共有超過700人參賽，最後的團體冠軍由花蓮縣奪得。（圖／記者鄭志宏攝）

卑南鄉公所一連兩天在東興村舉辦全國原住民傳統射箭邀請賽，700多名來自全國各地的射手參加，從6歲到88歲、不分男女都來露一手，最後團體總冠軍落在花蓮縣秀林鄉新城鄉聯合隊。

傳統射箭在部落越來越盛行，男女老幼都勤練射箭，除了當作休閒，也把傳統獵具更藝術化，在弓身的雕刻與彩繪增加質感，比賽場上除了比「弓力」之外，也比吸睛力。

從初賽到決賽，700多人湧入利嘉溪河床地的東興村社區文化廣場，50個靶位一字排開，氣勢非常驚人。卑南鄉鄉長許文獻說，今年的比賽是國內首度動用了50個靶位開弓的大型傳統射箭比賽。

今年的參賽者不乏七、八十歲的老人家，雖然年紀大，動作卻相當老練，有些老獵人，在山中有很豐富的射箭狩獵實戰經驗。69歲的陳明龍是今年的長青組冠軍，兩年前看到許文獻大力推廣傳統射箭，才開始練習，沒想到越練越起勁，練到手指長繭蓋掉指紋，他笑著說，指紋按不出來，讓我每次出國有很傷腦筋。

來自花蓮，就讀幼兒園的6歲小朋友曾子綺，爸媽都玩射箭，從小耳濡目染，拉起弓來架勢十足。富山國小利吉分校兩週前才剛舉辦傳統射箭紮根教育，這次就有六名學生來報名比賽。

經過兩天競賽，團體積分賽由花蓮縣秀林鄉新城鄉聯合隊奪得冠軍，個人組冠軍為社青男子A組顏進義（萬榮鄉見晴隊）、社青男子B組周恆弦（台中原始人射箭B隊）、社青女子A組陳秀鳳（台中原始人射箭B隊）、社青女子B組林秋玉（台中原始人射箭A隊）、長青組陳明龍（卑南鄉響羅雷B隊）、少年組羅芷晴（春陽國小射箭隊）、男神射手董進義（布排隊聯盟）、女神射手林美玲（花蓮縣秀林鄉新城鄉聯合隊）。

關鍵字全國傳統射箭邀請賽卑南新城
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