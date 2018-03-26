興大與美名校簽署獸醫跨國雙聯學位

（中央社記者趙麗妍台中26日電）國立中興大學今天與美國愛荷華州立大學簽訂獸醫學士跨國雙聯學位與臨床碩士雙聯學位，未來，台灣學生有機會以7年間取得兩校獸醫學位與兩國獸醫師考照資格。
中興大學與愛荷華州立大學簽訂獸醫學士跨國雙聯學位與臨床碩士雙聯學位今天上午舉行，愛荷華州立大學獸醫學院院長Patrick Halbur與興大校長薛富盛等人代表兩校簽約。
Patrick Halbur（派翠克．哈伯）表示，愛荷華州立大學獸醫學院為全美第1家成立的獸醫學院，擁有完善資源設備、頂尖的師資，在動物教學研究範疇多元，臨床上，有很多醫學病例可供學生實習研究，在經濟動物、伴侶動物也有深入研究。
Patrick Halbur說，希望未來兩校透過交流，學生跟隨老師學習時，除能獲得臨床上的知識外，也能培養世界級的技能。
興大獸醫學院院長張照勤表示，美國現行獸醫教育為學士後4年制，大學4年加上學士後4年，一般需8年才能取得學士後獸醫學位。
他指出，興大與愛荷華州立大學的獸醫學士雙聯學位，即在興大就讀2年大學部，再加上愛荷華州立大學1年預科教育及4年獸醫專業學院教育，7年即可獲得兩校兩個等級的獸醫學位，同時兼具台美獸醫師執照考照資格。
臨床碩士雙聯學位，雖有相關細節協商，施行時則是在興大完成4年的專業課程教育後，至愛荷華州立大學以2至3年的時間攻讀臨床碩士，相較現有的教育制度，學生可於更短的時間內同時取得台灣獸醫學士與美國碩士學位。（編輯：李亨山）1070326