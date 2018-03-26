興大與美名校簽署獸醫跨國雙聯學位

Patrick Halbur（派翠克．哈伯）表示，愛荷華州立大學獸醫學院為全美第1家成立的獸醫學院，擁有完善資源設備、頂尖的師資，在動物教學研究範疇多元，臨床上，有很多醫學病例可供學生實習研究，在經濟動物、伴侶動物也有深入研究。

Patrick Halbur說，希望未來兩校透過交流，學生跟隨老師學習時，除能獲得臨床上的知識外，也能培養世界級的技能。

興大獸醫學院院長張照勤表示，美國現行獸醫教育為學士後4年制，大學4年加上學士後4年，一般需8年才能取得學士後獸醫學位。

他指出，興大與愛荷華州立大學的獸醫學士雙聯學位，即在興大就讀2年大學部，再加上愛荷華州立大學1年預科教育及4年獸醫專業學院教育，7年即可獲得兩校兩個等級的獸醫學位，同時兼具台美獸醫師執照考照資格。

臨床碩士雙聯學位，雖有相關細節協商，施行時則是在興大完成4年的專業課程教育後，至愛荷華州立大學以2至3年的時間攻讀臨床碩士，相較現有的教育制度，學生可於更短的時間內同時取得台灣獸醫學士與美國碩士學位。（編輯：李亨山）1070326