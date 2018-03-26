美中貿易戰 歐鴻鍊：一中模糊空間遭壓縮

美國總統川普於美東時間22日正式簽署301調查報告備忘錄，對中國大陸銷往美國價值達600億美元的貨品課徵高關稅，中國也在不到12小時後提出報復清單，美中貿易戰正式啟動。

（中央社記者謝佳珍台北26日電）前外交部長歐鴻鍊今天表示，美中貿易戰，美國打「台灣牌」，將引來中國大陸反制，以釜底抽薪方式解決「一中問題」，壓縮一中原則在國際上的模糊空間，也讓美國失去台灣籌碼。

歐鴻鍊表示，中國大陸與美國貿易戰期間，雙方都會拿出有力籌碼談判，爭取國家最大利益。美國不一定有真正可以佔優勢的籌碼，但有「台灣牌」可以運用。

他說，美國啟動貿易戰前有一連串動作加強與台灣關係，目的是為加值台灣牌、台灣籌碼；台灣為何會成為美國籌碼，因為有「一中問題」。

歐鴻鍊表示，目前國際社會雖然接受「一中原則」，但執行面上存在模糊、彈性空間，使得台灣可以不同名稱與身分參與國際組織與會議，與邦交國維持準官方關係。

他認為，這種情勢的形成也是美國藉著強大影響力刻意讓一中成為一個問題，以便美國操作運用；面對中國大陸，美國繼續打台灣牌的意圖不會改變，也會引來中國大陸反制措施。

歐鴻鍊指出，美國一再挑釁性使用台灣籌碼，中國大陸應對之策顯然是要釜底抽薪，徹底解決一中問題，讓美國失去台灣這個籌碼。

他說，中國大陸已經在不同層面有所作為，例如外交層面上，在國際社會加緊落實一中原則，一中原則模糊空間受到壓縮，原先台灣可以出席世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）年會等，都已經被封殺；內政層面上，中國大陸處理台灣問題，定調和平統一，展現出決心、信心與耐心，期盼兩岸走向統一。

沈呂巡則說，美國現在有台灣旅行法，美國國會有台灣安全法，美國鷹派勢力抬頭，是否也要釜底抽薪？究竟美國的兩岸政策有沒有改變，沒人知道答案。

他表示，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）日前在台北市美國商會謝年飯演講，雖然稱台灣的民主制度及相關發展為印太地區樹立典範，不能讓台灣被排除在國際社會之外，但卻沒有提到聯合國；黃之瀚演講，表面上看來是很好的演講，但仔細推敲很多東西還是空的。

沈呂巡說，美國也許兩岸政策要改變，其中最大問題是台灣安全法，法案當中明訂台灣與美國軍艦互訪、兩軍高層交往，邀台灣參加美國演習；若法案通過，台灣要不要推動？屆時是否歡迎美國第七艦隊、美國海軍到高雄？

王健全認為，美國啟動貿易戰，除選票考量外，最主要是改變美國對大陸3000億美元順差的貿易情況、重振美國製造業，以及增加談判籌碼、恫嚇中國大陸。

他說，台灣在大陸生產賣到美國的中端產品，以及台灣直接出口大陸加工的零組件都會受到影響，也會衝擊台灣出口、經濟成長與台灣供應鏈。

林郁方說，美國和中國大陸貿易戰只是冰山一角，貿易戰只是表象，將有外交、軍事等更巨大、無法避免的全面性鬥爭。（編輯：林孟汝）1070326