S&P Global執行長：美國需與中國多方會談

S&P Global 的執行長 Douglas Peterson 認為，若美國想與中國達成有意義的協議，應該進行多方性的談話，像實施關稅這種直白的硬性手段，並沒有多大用處。

Peterson 透過《CNBC》訪問時表示：「進入中國市場，有許多面向使人感到挫折，但我不認為實施關稅是好的解決辦法… 美國單方面的宣布實施關稅和貿易制裁。」

在川普實施鋼鋁關稅後，進一步宣布將對中國價值 600 億美元的進口商品課稅，中國則表示可能瞄準 128 項美國進口商品，價值約 30 億美元，做為報復性的手段。