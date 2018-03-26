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S&P Global執行長：美國需與中國多方會談

鉅亨網2018/03/26 12:16
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S&P Global 的執行長 Douglas Peterson 認為，若美國想與中國達成有意義的協議，應該進行多方性的談話，像實施關稅這種直白的硬性手段，並沒有多大用處。

Peterson 透過《CNBC》訪問時表示：「進入中國市場，有許多面向使人感到挫折，但我不認為實施關稅是好的解決辦法… 美國單方面的宣布實施關稅和貿易制裁。」

在川普實施鋼鋁關稅後，進一步宣布將對中國價值 600 億美元的進口商品課稅，中國則表示可能瞄準 128 項美國進口商品，價值約 30 億美元，做為報復性的手段。

中國僅管不想進行貿易戰，但表示對美國已做好充足準備，由中共中央機關報人民日報社出版的《環球時報》，周六刊登一篇社評，內容指出：「中國不是打貿易戰高調的一方，但卻是意志堅定、措施充足，因而無法撼動的一方。到底想打還是想談，請美方抉擇吧。」

Peterson 認為，美國對中國，需要「雙邊或多邊的方式」，應與中國進行專業的談話，而不是使用關稅這種生硬的手段。

在中國資金流向方面，Peterson 表示，他預計在未來幾年，中國將有更多的資金流向養老基金，資本市場、債市和債券市場將會有進一步發展，而這些發展「將會提供投資者更多融資公司的方式，也會讓你更了解各種投資產品的演變過程，創投和長期投資都將增加。」

以現況來看，中國的融資仍然由銀行主導，而同時影子銀行 (Shadow Banking) 的情況還在發生，指銀行貸款被加工成有價證券，交易到資本市場，屬於銀行的證券化活動。

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