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中央社

工研院攜手默克 厚植生技醫藥能量

中央社2018/03/26 12:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北26日電）工研院今天宣布，與國際大廠默克簽署合作意向書，5月將在工研院創新園區設立「台灣-默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」，為新藥產程開發挹注強心針。

工業技術研究院新聞稿指出，全球生技醫藥產業正蓬勃發展，預估到2020年，全球生技藥品市場規模可達2780億美元。近年政府積極推動生技政策，以厚植國內生技醫藥能量，並開創醫藥產業新契機。

工研院表示，與默克合作，雙方期許未來將以工研院生醫專業研發實力，結合默克關鍵技術與前瞻製程，培養國內高階生技製藥人才，以加速台灣生技新藥研發與生產製造技術，攜手拓展台灣生技醫藥版圖，與國際接軌、共創精準醫療新商機。

經濟部技術處處長羅達生指出，經濟部為協助推動「5+2產業創新政策」，落實行政院的「生醫產業創新推動方案」，結合工研院等各法人，持續推動生技醫藥產業發展等措施，包括在創新研發上，以法人為核心結合國內產業優勢，與生醫園區的新創公司共同進行研發，促進生技產業聚落的形成。

工研院生醫所所長林啟萬補充，這次的合作將分為兩大階段，「台灣-默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」 只是雙方合作起點，除引入國際先進生產純化技術與高效率大型量產流程，同時導入國際歐美法規要求所需確效與驗證作法，結合實作訓練。（編輯：郭萍英）1070326

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