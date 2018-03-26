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黃國昌：總統就職兩年 應提司改中間報告

中央社2018/03/26 12:17
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北26日電）民間司改會今天公布法官法有關評鑑法官與檢察官部分修正版本。時代力量立委黃國昌呼籲總統蔡英文，就職兩週年時應提司法改革中間報告，司法院與法務部也應盡速提出修法草案。

民間司法改革基金會、民主進步黨立委尤美女、時代力量立委黃國昌上午在立法院召開記者會。

民間司改會董事長林永頌說，發生法官性騷擾案，再度重創司法信賴，從2012年實施至今超過6年的法官法，到了全面檢討修正的關鍵時刻。

他說，民間司改會提出修法的草案版本，重點包括人民直接請求評鑑、評鑑委員會掌理個案、全面評鑑、評鑑委員非法律背景應過半、評鑑時效延長、調查程序參與、評鑑委員會逕送職務法庭，避免疊床架屋、職務法庭納入國民法官、增加懲戒種類、檢察官評鑑制度準用等。

黃國昌說，2012年上路的法官法，違反人民期待對於不適任法官、檢察官的淘汰，這部法官法最終只是一部50分的法官法。

他說，民間司改會的修正草案版本，與2011年立法前的訴求再度提出，包括全面評鑑的外部化。

他表示，依照法官法已做過兩次全面評鑑，2014年、2017年各全面評鑑一次，被移送的個案都是0件，花了納稅人那麼多錢，移送個案是0件，乾脆廢掉算了，根本就是打假球。

黃國昌呼籲蔡總統，今年520就職兩週年時，提出司法改革中間報告。他說，司法院與法務部花了2年，還沒有辦法將法官法修正草案送到立法院，如果提不出來，司法院秘書長與法務部長都應該換人。

尤美女說，前法官陳鴻斌案，顯示出職務法庭法官欠缺性別意識，她支持法官法中的法官與檢察官的退場機制，應該納入一定比例的外部委員。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在今年3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。(編輯：陳永昌)1070326

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