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春遊商機　戶外休閒品暢銷3成、防蚊熱賣2.5倍

記者許家禎／台北報導2018/03/26 13:17
▲清明連假到來，許多民眾早已規畫出遊行程。有電商業者統計，近兩周戶外休閒類商品銷量明顯較上月同期成長約3成，且相關用品越趨專業化，文青風或個性風的產品頗受青睞。（圖／momo摩天商城提供）
▲清明連假到來，許多民眾早已規畫出遊行程。有電商業者統計，近兩周戶外休閒類商品銷量明顯較上月同期成長約3成，且相關用品越趨專業化，文青風或個性風的產品頗受青睞。（圖／momo摩天商城提供）

清明連假到來，許多民眾早已規畫出遊行程。有電商業者統計，近兩周戶外休閒類商品銷量明顯較上月同期成長約3成，且相關用品越趨專業化，文青風或個性風的產品也頗受青睞。同時，清明掃墓也讓防蚊相關商品銷量明顯提升2.5倍。而今年防蚊趨勢，以穿戴式與非親膚性防蚊最受矚目。

富邦媒旗下momo購物網統計，近兩周戶外休閒類商品銷量明顯較上月同期成長約3成，其中以露營、野餐及旅行用品最為熱銷；同集團摩天商城也分析，文青風、個性風的戶外休閒商品十分受到歡迎，隨著環保意識抬頭，環保型戶外餐具也是選購重點。

業者指出，過往戶外休閒玩家多購買基本款商品如帳篷、輕便摺疊椅、野餐墊等，隨著戶外休閒越來越走向專業化，木製的雙層野餐桌、隨行沙發、野炊櫥櫃、多功能燈具需求越來越夯，讓玩家能將露營野餐布置得跟家裡一樣舒適。另外，環保風、文青風、個性風的戶外休閒商品也頗受青睞。其中可重複使用的保冷袋、環保餐具、摺疊收納盒等有不錯的買氣，平均客單價約1000-2500元左右。

而為掌握春假檔期商機，購物網與摩天商城平台各推出促銷活動吸客，祭出消費可抽日本雙人來回機票，以及扭蛋最高可享回饋1000點，預估今年春夏戶外休閒類商品買氣可再成長約3-5成。

無獨有偶，同樣是春假消費現象與商機。創業家旗下生活市集觀察到不少民眾會返鄉祭祖，由於得掃墓除草，因此防蚊相關商品銷量明顯提升2.5倍。另外也觀察到，今年防蚊趨勢來看，穿戴式比例大幅提升，再來則是非親膚性安全防蚊最受矚目。

業者指出，今年防蚊兩大趨勢為「穿戴式」與「非親膚性」。統計發現，像是可隨身攜帶使用的手環款、別扣款、貼片款等類型的防蚊商品，約占總類別品項的7成以上。其中最受青睞的是別扣款，加上非親膚性設計，造型小巧可愛，可隨意扣在背包、衣服，褲子等地方，因此特別受到歡迎，其次則為貼片款、噴劑款及手環款。

在非親膚性防蚊方面，今年來相關產品比例增加，其中防蚊還能兼具防曬功能的涼感衣物最為熱銷，近期氣候轉暖，銷量大幅增加6倍，有相關單品，單周可能賣出上百件。

 

 

 

 

關鍵字清明春假春遊防蚊商機戶外休閒電商
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