補漲行情+交易所業績發表會報牌 生技大吸金逾10檔

包括佰研 (3205-TW)、佐登 - KY(6190-TW)、合康生 (1783-TW)、順藥 (6535-TW)、雙美 (4728-TW)、美時 (1795-TW)、安成藥 (4180-TW)、合世 (1781-TW) 同步漲停，甚至興櫃股的鑫品 (4170-TW) 及安成生技 (6610-TW) 等漲幅更超過 11%。

法人表示，引發這波生技股回神的關鍵，主要是因為在去年中美冠科 - KY(6554-TW) 遭日商以溢價 100% 的幅度收購後，加上近期百略 (4103-TW) 也獲得溢價 17% 的收購，重新引發市場買盤關注，也讓資金重回生技族群。

中裕 (4147-TW) 旗下愛滋病新藥 TMB-355 也在 3 月初獲美 FDA 藥證，執行長張念原表示，根據初估，藥品上市後，毛利率應該有 80%，純益率也有 30%。

特殊學名藥廠美時化學 (1795-TW) 與艾威群策略合作的重磅產品 Suboxone 舌下含片學名藥 Buprenorphine/Naloxone 已接獲美國德拉瓦州聯邦地院法院的專利訴訟勝訴判決，並未侵犯 Suboxone 舌下含片之 514 與 497 號專利，美時將著手同艾威群依藥證審查進度持續準備相關作業，激勵市場追價買盤湧入。

生技公司近期交易所業績發表會

3/26 麗豐 - KY、全宇 - KY 3/28 聯合、杏一、達爾膚 3/29 中天、保瑞、健亞 4/10 寶齡、台耀、國光生 4/11 承業醫、和康生

資料來源：鉅亨網整體