比特幣買賣　財長許虞哲：視同商品當然要課稅

財政部長許虞哲今（26）在立法院財委會指出，依據中央銀行認定，比特幣不是中華民國貨幣，不具法償貨幣，而是視同商品，商品交易當然就應課稅，只是目前未單獨針對比特幣課稅情況做統計，未來會去了解。不過，立委質疑，比特幣的交易平台是匿名制，財政部根本難以取得交易狀況，實際課稅根本有困難。

財政部日前指出，因央行認定比特幣不是貨幣，而是虛擬商品，因此比照線上遊戲的虛擬道具、寶物、遊戲幣或點數一樣，只要每月銷售超過8萬元，就達到課稅門檻，需辦理營業登記、繳交營業稅。

今日在立法院財委會包括國民黨立委賴士葆、民進黨立委江永昌均針對比特幣課稅問題提出質詢。許虞哲則強調，根據央行的認定，比特幣不是中華民國貨幣，不具法償貨幣，如果有買賣、銷售，就視同商品交易，就應課稅，而且去年就有課稅了，除要課5%的營業稅，事後還有所得稅的問題。