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財經

比特幣買賣　財長許虞哲：視同商品當然要課稅

記者顏真真／台北報導2018/03/26 13:33
▲財政部長許虞哲。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部長許虞哲。（圖／NOWnews資料照）

財政部長許虞哲今（26）在立法院財委會指出，依據中央銀行認定，比特幣不是中華民國貨幣，不具法償貨幣，而是視同商品，商品交易當然就應課稅，只是目前未單獨針對比特幣課稅情況做統計，未來會去了解。不過，立委質疑，比特幣的交易平台是匿名制，財政部根本難以取得交易狀況，實際課稅根本有困難。

財政部日前指出，因央行認定比特幣不是貨幣，而是虛擬商品，因此比照線上遊戲的虛擬道具、寶物、遊戲幣或點數一樣，只要每月銷售超過8萬元，就達到課稅門檻，需辦理營業登記、繳交營業稅。

今日在立法院財委會包括國民黨立委賴士葆、民進黨立委江永昌均針對比特幣課稅問題提出質詢。許虞哲則強調，根據央行的認定，比特幣不是中華民國貨幣，不具法償貨幣，如果有買賣、銷售，就視同商品交易，就應課稅，而且去年就有課稅了，除要課5%的營業稅，事後還有所得稅的問題。

至於目前課了多少稅？許虞哲表示，目前並未單獨針對比特幣課稅情況做統計，未來會去了解。

不過，民進黨立委江永昌質疑比特幣是加密貨幣，根據比特幣的匿名性，不會有交易者的個人資料，財政部到底怎麼課稅？許虞哲回應指出，目前已經針對交易平台賺取的手續費去課營業稅。

江永昌則進一步追問，所以對比特幣的營業稅，只能課平台手續費而已，若之後商品投資人有交易有獲利，財政部怎知交易狀況？許虞哲說，會要求交易平台提供相關交易資料，但江永昌認為，誰會願意將客戶交易資訊提供給財政部？實務上，財政部無法對比特幣交易課稅，頂多只能對交易平台在收取手續費課稅。

關鍵字比特幣央行貨幣財政部許虞哲營業稅所得稅
貿易戰開打台灣未能豁免　因為這個

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