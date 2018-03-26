NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈原住民傳統射箭　花蓮勇奪團體冠軍鶯歌陶瓷嘉年華3月30日登場理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

大摩：恒指年底上看31500 短線A股優於港股

鉅亨網2018/03/26 12:41
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中美貿易戰一觸即發，今年初準確預測港股會出現顯著調整的摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）認為，中美貿易關係緊張，全球利率向上，估值仍偏貴等 3 大利空消息下，港股未屆大手吸納時機。

香港經濟日報報到，郭強盛接受專訪時表示，中美貿易爭端的進展仍在預期之內，目前處於美國公佈徵稅進口商品名單的 15 天空窗期，暫時已知受影響行業包括航空，資訊技術及機械等，雖然汽車並非被徵稅的行業，但汽車零部件卻在名單之中，故對汽車及資訊科技概念股持審慎態度。

貿易戰幔拉開後，港股 23 日重挫 761 點，失守 100 天線。郭強盛指出，過去 2 個月港股走勢相當顛簸，暫時看不到改變的跡象，隨著貿易保護主義升溫，全球利率上揚，特別是美元拆息持續上升，大盤的下行風險較上行為大。

看不到市場短線有任何的利好消息。郭強盛表示，兩周前已預告中美貿易戰會是市場回調的風險之一，港股目前估值略高於歷史平均值，加上企業盈利前景惡化，短線市場氣氛較悲觀，但長線仍看好中港股市前景，維持恆指年底目標價 31500 點。

大摩歸納出最受貿易戰影響的 3 大主題股：其一是，大部分收入來自美國的企業；其次為，與美資公司就知識產權問題產生糾紛；第三是，從美資公司手上搶奪市佔率的中資企業。受影響企業料包括聯想集團，中芯國際，維珍妮等。

不過，郭強盛強調，美國徵稅名單披露後，財政部有 60 天作最後修訂，故要密切留意事態發展。

　中資股方面，他短線看好 A 股勝於港股，除因 A 股的資訊科技股比重較低外，參與 A 股的國際機構投資者亦較少，故與全球股市的關聯度相對低，滬深 300 指數在本土投資者支持下，潛在上升空間將較 MSCI 中國指數更大。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字港股a股大摩摩根士丹利headline
除301調查外 川普對中國...中美有望達貿易「停戰協議」...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan