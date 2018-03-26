失眠所苦高梁酒助眠　保全員三度酒駕原因曝光

劉姓保全員深受失眠所苦，睡前都喝高梁酒助眠，日前第二度遭警方查獲酒駕，酒測值0.15mg/接了一張紅單，隔日劉男第三度被同名員警攔獲，還是滿臉通紅，這次可沒那麼幸運了，酒測值為0.27mg/l，已達公共危險罪程度，劉姓保全員又是拜託又是下跪，表示須趕去上班，員警雖深表同情，但也必須依法將他移送法辦。

第二分局永興派出所員警在健行路上看到一男子騎機車左搖右晃、臉部泛紅，因此將其攔下盤查，一靠近聞到濃濃酒味；經查該劉姓民眾(40年次、有多項前科)，酒測值達0.27mg/l，全案依公共危險罪嫌移送臺中地檢署偵辦。其實，劉男前一天才被相同員警攔獲，酒測值0.15mg/l，警方已苦口婆心勸導他酒後切勿上路；豈料，隔日男子上班途中又因為行車搖晃被警方攔下盤查。