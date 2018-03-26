失眠所苦高梁酒助眠　保全員三度酒駕原因曝光

劉姓保全員深受失眠所苦，睡前都喝高梁酒助眠，日前第二度遭警方查獲酒駕，酒測值0.15mg/接了一張紅單，隔日劉男第三度被同名員警攔獲，還是滿臉通紅，這次可沒那麼幸運了，酒測值為0.27mg/l，已達公共危險罪程度，劉姓保全員又是拜託又是下跪，表示須趕去上班，員警雖深表同情，但也必須依法將他移送法辦。
第二分局永興派出所員警在健行路上看到一男子騎機車左搖右晃、臉部泛紅，因此將其攔下盤查，一靠近聞到濃濃酒味；經查該劉姓民眾(40年次、有多項前科)，酒測值達0.27mg/l，全案依公共危險罪嫌移送臺中地檢署偵辦。其實，劉男前一天才被相同員警攔獲，酒測值0.15mg/l，警方已苦口婆心勸導他酒後切勿上路；豈料，隔日男子上班途中又因為行車搖晃被警方攔下盤查。
然而，即便劉男連連合掌哀求說生活難過、還要上班等語，講到激動處還眼睛泛淚，但曾員昨日才勸告過他，也向劉男表示不是每次都這麼幸運，這次已超過刑法標準值無法從寬。劉男一聽著急的2度向員警下跪，員警連阻止，並表示正在執行公務，曾員見狀雖不忍也只能搖頭感嘆：「哩攏講抹聽！」
劉男向警方表示，目前擔任大夜班的保全員，但長期為失眠所苦，過去使用安眠藥但狀況沒有改善，所以選擇睡前喝一杯高粱酒摻水來助眠，但曾員戳破他的說法，因為離他自稱的喝酒時間已超過9小時，經酒測仍超標，可見他的飲酒一定不只一杯。