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中央社

東京櫻花盛開 搭路面電車賞櫻去

中央社2018/03/26 12:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京26日專電）日本東京都內僅存2條路面電車，其中一條是東京都營的都電荒川線。由於本週已進入櫻花盛開時期，除了一般名勝，也可以試著搭乘都電荒川線，換個方式飽覽美景。

都電荒川線暱稱為「櫻花路面電車」，東京都知事小池百合子在24日搭乘時間限定的紀念列車時，看到窗外櫻花美景，直呼非常美麗。

都電荒川線全長12.2公里，停靠車站稱為「停留場」，共有30個，從三之輪橋到早稻田，單程約56分鐘。

櫻花路面電車之名，主要是沿線不少區間種植櫻花樹，所以在櫻花季時坐上都電荒川線，便可欣賞窗外美麗的櫻花。

如果時間充足，有一整天可以慢遊沿線所有景點最好，但如果沒那麼多時間，建議可以排半天左右，以下3個停留場是主要推薦的下車景點。

荒川二丁目停留場

這裡沿線都種植櫻花，光是停留場旁的人行道就很有看頭；稍微往上走一點就是荒川自然公園，不論是要賞櫻還是拍攝電車，都非常適合。

飛鳥山停留場

這裡有東京著名的賞櫻景點飛鳥山公園，裡面種植約600棵櫻花樹，許多民眾會在這裡的櫻花樹下野餐；主舞台區在假日時也會有傳統表演，非常熱鬧。

如果喜歡電車的民眾，飛鳥山公園前的路面電車是跟一般汽車混合行駛，且路面電車在這個路口正好是一個大轉彎，是一個拍攝路面電車與櫻花的好景點。

面影橋停留場

神田川因為兩側種滿染井吉野櫻，吸引許多人沿神田川賞櫻，而都電荒川線會經過橫跨神田川的高戶橋，大量人潮駐足欣賞「電車配櫻花」的美景。

面影橋停留場就在高戶橋附近，這裡下車後進入神田川兩側有行人步道，在櫻花盛開季節，時常人滿為患。最後可到附近的早稻田大學逛逛，校園內也有不少櫻花可以欣賞。（編輯：屈享平）1070326

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