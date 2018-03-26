中美有望達貿易「停戰協議」 上汽集團應聲暴跌5%

新浪財經援引分析指出，中國削減 1000 億美元對美順差是有可能的。目前中國依然對進口汽車徵收 25% 的關稅。25% 的關稅是推高美國進口車在華銷售價格的主要因素之一。把汽車進口關稅從 80% 降低到 25%，是中國政府加入 WTO 之前的承諾。

中國在 2001 年，以發展中國家的身份加入了 WTO。因此，其他成員國同意中國保留 25% 的汽車關稅。現在依然固守 25% 的汽車關稅顯然有貿易保護之疑。

中國汽車業在國際上攻城掠地，與美國車企在自家市場節節敗退形成鮮明對比。吉利收購了世界著名車企富豪 (Volvo)；吉利老闆李書福已經成為賓士公司 (Benz) 最大股東。中國汽車工業已經不再是需要政府保護的嬰兒企業了。

美國對汽車徵收的關稅是 2.5%，僅為中國的 1/10。汽車業在美國製造業中的重要性，絲毫不亞於鋼鐵行業。分析稱，中國主動單方面大幅降低汽車關稅，促進美國汽車進口，有利於緩解中美貿易緊張的局面。