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NBA／哈登大三元　助火箭首次達單季60勝

記者鍾東穎／綜合報導2018/03/26 12:52
▲James Harden(右)（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden(右)（圖／美聯社／達志影像）

聯盟得分王James Harden今(26)日改當助攻王，全場送出15次助攻，最後帶上18分10籃板湊齊本季第4、生涯第35次「大三元」，帶領火箭以118:99擊敗老鷹笑納9連勝，達成隊史首次單季60勝，繼續坐穩聯盟第1。

Harden今日上半場就貢獻了12次助攻，如此順暢進攻的火箭半場就以69:45領先逾雙位數，下半場老鷹試圖力挽狂瀾，可惜火箭今日外線實在太準，全場投近20記三分球，也轟垮老鷹的反撲。

火箭除先發五虎得分上雙外，替補登場的Gerald Green手感也相當火燙，飆進5記三分球，攻下全隊最高的25分7籃板，先發則以後衛Eric Gordon挹注22分為最佳，腿筋拉傷的明星後衛Chris Paul則預計周三回歸。

本季好表現也讓火箭成為歷史第18支前74場內獲得60勝的隊伍，而在此之前有11支隊伍最後抱走了總冠軍。目前火箭還有8場比賽，有很大的機會可以把紀錄再往前推。

「60勝很難做到，這是個特別的賽季，毫無疑問我們都知道這代表什麼，我不用說球員們都知道。」火箭主帥Mike D'Antoni表示，

Harden表示，「拿到60勝非常酷，但我們要繼續保持下去，等傷兵恢復，還有8場例行賽，我們要為季後賽準備好。」

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