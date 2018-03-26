藍指台大校長不上任教長下台 綠籲尊重大學自治

台大24日召開校務會議，討論有關管中閔的提案包括「學術倫理委員會向校務會議報告管中閔教授發表論文似涉不當引用疑義案」等5案。經不記名表決後，都已懸殊票數決議全數擱置。

中國國民黨立委陳學聖上午在國民黨團召開記者會中表示，做出擱置的決定，還給管中閔清白，因此不要再讓台大沒有校長，呼籲教育部不要再做政治黑手與打手。

國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗表示，教育部曾行文台大查詢，台灣某金控，跟廈門大學的合作，是不是由中央研究院院士管中閔促成的，請問這與教育部有何關係？教育部把整個事件泛政治化，教育部改成政治部好了。

立委柯志恩也說，教育部行文給台大的內容，不少都是「據報載」且附上特定媒體的報導，但這些要求台大回應的部分，台大都已回應過了，「這不是在設路障，那什麼才叫做設路障」？

多位國民黨立委在記者會中高喊「校長不上任，部長就下台」的口號，並呼籲教育部依法行政。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，這個關潘文忠什麼事？尊重大學自治，最重要的是，台大應負責任對外說清楚、講明白。（編輯：溫貴香）1070326