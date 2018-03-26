〈財政部立院備詢〉否認菸稅調漲傳言 許虞哲強調：今

菸稅去 (2017) 年 6 月調漲，挹注長照基金，不到一年近期又傳出要再調漲，引發立委關注。對此，財政部長許虞哲今 (26) 日在財委會上多次強調，今年不會調漲菸稅，絕對不可能會漲，也沒有要漲的意思。

根據財政部報告指出，今年估計菸酒公司營業總收入 817.7 億元，扣除營業總支出 749.9 億元，淨利 67.8 億元，較 2017 年預算數 88.69 億元，減少 20.89 億元，減幅約 23.55%，主要因政府為籌措長期照顧財源，調增菸品稅額，致菸類銷售量降低，此說法引發立委關注。