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〈財政部立院備詢〉否認菸稅調漲傳言 許虞哲強調：今

鉅亨網2018/03/26 12:56
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菸稅去 (2017) 年 6 月調漲，挹注長照基金，不到一年近期又傳出要再調漲，引發立委關注。對此，財政部長許虞哲今 (26) 日在財委會上多次強調，今年不會調漲菸稅，絕對不可能會漲，也沒有要漲的意思。

根據財政部報告指出，今年估計菸酒公司營業總收入 817.7 億元，扣除營業總支出 749.9 億元，淨利 67.8 億元，較 2017 年預算數 88.69 億元，減少 20.89 億元，減幅約 23.55%，主要因政府為籌措長期照顧財源，調增菸品稅額，致菸類銷售量降低，此說法引發立委關注。

立委賴士葆和吳秉叡質詢時均表示，財政部報告中指出，菸酒公司淨利估減少 20 多億元，主要理由是調高菸稅，批財政部經營不好卻怪罪立委，立委還直指「這帽子扣下來，我們承擔不起。」許虞哲急忙澄清，菸稅調漲僅是主因之一。

吳秉叡進一步指出，菸稅提高雖然影響銷量，但一包菸價漲 25 至 30 元，而菸稅每包只有漲 20 元，扣掉經銷商通路費用等成本，沒有理由淨利還減少。

台灣菸酒公司董事長吳容輝則說明，今年估計淨利減少，是整體菸品和酒品的營業總支出高於營業總收入，而減少原因除了菸稅調漲影響銷售外，還包括原物料價格上漲，影響菸酒相關成本。

此外，余宛如、劉建國等立委也關注今年菸稅是否會調漲，許虞哲強調，絕無菸稅調漲一事，今年不會調漲菸稅，絕對不可能會漲；吳容輝則表示，香菸漲價程序由台酒公司自己作業，今年確定香菸不會漲價。

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