貿易戰開打台灣鋼鋁未能豁免　因為美國有這個疑慮

美國將對鋼鐵、鋁材課徵從價關稅，美國已經宣告，准許對部分重要貿易夥伴暫停對鋼鋁課稅，但是台灣並未列入豁免清單。對此，經濟部長沈榮津今（26）日出席立法院經濟委員會時表示，美國方面對於台灣業者從中國大陸進口的鋼鋁疑慮，將會請工業局、國貿局及鋼鐵公會盤點國內鋼鋁業者的狀況與困難，討論替代方案後盡力爭取豁免權。

美國川普總統在美國時間3月8日核定依據貿易擴張法232條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，自3月23日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，行政院政務委員鄧振中已在上周率領台灣經貿官員、鋼鐵業者赴美爭取鋼鋁關稅豁免，25日返回台灣。美方已經准許對部分重要貿易夥伴暫停對鋼鋁課稅，但是台灣並未列入豁免清單。