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貿易戰開打台灣鋼鋁未能豁免　因為美國有這個疑慮

記者彭夢竺／台北報導2018/03/26 13:30
▲台灣未能爭取到美國鋼鋁高關稅豁免，經濟部長沈榮津今（26）日表示，將會盤點國內鋼鋁業者的狀況與困難，討論替代方案後盡力爭取豁免權。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣未能爭取到美國鋼鋁高關稅豁免，經濟部長沈榮津今（26）日表示，將會盤點國內鋼鋁業者的狀況與困難，討論替代方案後盡力爭取豁免權。（圖／NOWnews資料照）

美國將對鋼鐵、鋁材課徵從價關稅，美國已經宣告，准許對部分重要貿易夥伴暫停對鋼鋁課稅，但是台灣並未列入豁免清單。對此，經濟部長沈榮津今（26）日出席立法院經濟委員會時表示，美國方面對於台灣業者從中國大陸進口的鋼鋁疑慮，將會請工業局、國貿局及鋼鐵公會盤點國內鋼鋁業者的狀況與困難，討論替代方案後盡力爭取豁免權。

美國川普總統在美國時間3月8日核定依據貿易擴張法232條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，自3月23日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵25%、10%從價關稅，行政院政務委員鄧振中已在上周率領台灣經貿官員、鋼鐵業者赴美爭取鋼鋁關稅豁免，25日返回台灣。美方已經准許對部分重要貿易夥伴暫停對鋼鋁課稅，但是台灣並未列入豁免清單。

沈榮津今天上午出席立法院經濟委員會，針對台灣未能爭取到美國鋼鋁高關稅豁免一事解釋，美國方面對於台灣業者從中國大陸進口鋼鋁原料，再製成產品後輸往美國有所疑慮，因此無法獲得暫時豁免。

沈榮津強調，對於美方有疑慮的部分，已請工業局、國貿局及鋼鐵公會著手盤點國內鋼鋁業者的現況與困難，了解業者從中國大陸進口鋼料的情形，彙整產業界的意見後，來討論替代方案，以利後續爭取國家豁免，可能的方法包括從其他地區進口，或是以國內產品代替。

此外，他還提到，除了盤點產業現狀盡力爭取國家豁免之外，經濟部也會雙管齊下，請鋼鐵公會協助產業與美國的客戶聯繫，一起努力以爭取個別產品豁免。

關鍵字鋼鐵鋁材美國豁免經濟部沈榮津
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