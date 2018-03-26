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港交所Q1新股破紀錄暴增 小型新股異軍突起

鉅亨網2018/03/26 13:08
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今年首季港市新股市場相當暢旺，截至上周五 (23 日)，新股數目達 61 檔，是歷年來最多新股的第 1 季。新股不單數目多，而且認購反應熱烈，毛記葵涌 (1716-HK) 以及賓仕國際 (1705-HK) 均是一手難求。市場人士指出，監管機構近期在審批新股之時，對反啤殼措施較為寬鬆，是新股數目大增的其中一個原因

2017 年，香港總共有 174 檔新股掛牌，數目之多是歷來之冠。當中主板有 81 檔，創業板 80 檔，由創業板轉主板則有 13 檔。不過，去年第 1 季新股數目只有 40 檔，遠較今年首季為少。在 2016 年，全年新股數目只有 126 檔，換言之今年首季的新股數目，已差不多是 2016 年全年的一半，可見新股市場一年比一年熱鬧。

今年首季缺乏重磅新股掛牌，但多檔小型新股卻異軍突起，錄得大量超額認購，包括盛傳錄得逾 6000 倍、成為超購王首位的毛記葵涌，以及在超購榜排行第 3 的賓仕國際。至於超額逾 1600 倍的龍昇集團 (6829-HK) 以及歐化 (1711-HK)，以及超過 1500 倍的希瑪眼科 (3309-HK)，雖然在超購榜未進 10 大，但認購反應亦相當熱烈。

市場人士指出，近期監管機構審批新股的重點，主要放在帳目是否真確身上，這方面的查詢還愈來愈嚴格；至於公司大股東是否涉及港交所 2016 年年中列出的「啤殼 7 宗罪」，則較少觸及或較有彈性。

《星島日報》引述立信德豪會計師事務所董事林鴻恩指出，由於港交所去年底決定提高上市門檻，創業板公司最低市值要求，由 1 億元 (港元，下同) 增至 1.5 億元，主板公司由 2 億元增至 5 億元，因此不少小型公司趕着在今年 2 月 15 日的限期前遞交上市申請，以趕上舊例的尾班車。

此外，今年下半年的新股市場焦點，預計將放在按新例上市的「同股不同權」新經濟公司，以及生物科技公司身上，因此不少規模較小的傳統業務公司，都盡量加快步伐力求在今年上半年掛牌，避免遭新經濟公司搶盡光環，成為陪襯品。他預期第 2 季新股市場繼續活躍，而今年全年的新股公司數目，有機會打破去年的紀錄。
 

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