分析：共軍在南海以美軍作實戰演練對象

（中央社記者張謙香港26日電）中國大陸大批海空軍正在南海集結，包括航空母艦遼寧艦，據報導，解放軍可能進行航艦編隊演練，並以區內美軍為實戰演練對象。

環球軍網今天報導，中國空軍近日出動兩個空中編隊、多型多架戰機分別進行成體系前出西太平洋和聯合戰鬥巡航南海的演練。

在此之前，中國海軍宣布，近期將在南海海域舉行實戰化演練。

報導據此指出，大陸海空軍兵力在西太方向和南海方向接連進行大練兵，成為解放軍實戰化訓練熱潮的縮影。

報導引述分析指出，與之前演練不同的是，這次已在南海海域的遼寧艦編隊極有可能亮相，有可能首次組成航艦戰鬥群進行紅藍對抗，最大程度檢驗大陸海軍航艦編隊的訓練成果和作戰效能。