多次走訪鬼門關　百歲人瑞發願終身義工

1918年在台北市出生的台裔日本籍老醫師田中旨夫（中文名：陳奎村），畢業於昭和醫學專門學校（現昭和大學），專攻婦產科，曾在台灣大學任職，一九七五年舉家搬遷沖繩行醫，九十歲時罹癌術後無恙，前前返台定居，擔任慈濟義診志工，如今高齡102歲的他，想再活10年行善助人。

出生台灣的百歲人瑞田中旨夫，早年附東京就讀昭和醫學專門學校，畢業後返台，委任到台大（時名台北帝國大學）任職，也曾在台中沙鹿的醫院進行醫學研究，1975年移居沖繩後，擔任當地沖繩醫院院長，救過無數病人。

經歷多次走訪鬼門關的田中醫師回憶，邁入90歲那年被診斷出肝癌第四期，一度認為自己生命將畫下終點，後來在台大醫院接受開刀治療後痊癒，自此，田中旨夫決定要好好使用這得來不易的生命、發揮良能，田中醫師表示，每日早晨起床我都會再次下定決心，要再活10年來行善助人。歷經多次生死關卡，目前雖無礙，但體力已大不如前，才決定回到花蓮定居。