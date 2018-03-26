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多次走訪鬼門關　百歲人瑞發願終身義工

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/03/26 14:09
▲今年102歲的退休醫師田心旨夫，前年回到台灣後，依然擔任慈濟志工，他發願還要再活10年，服務他人。（圖／慈濟基金會提供）
▲今年102歲的退休醫師田心旨夫，前年回到台灣後，依然擔任慈濟志工，他發願還要再活10年，服務他人。（圖／慈濟基金會提供）

1918年在台北市出生的台裔日本籍老醫師田中旨夫（中文名：陳奎村），畢業於昭和醫學專門學校（現昭和大學），專攻婦產科，曾在台灣大學任職，一九七五年舉家搬遷沖繩行醫，九十歲時罹癌術後無恙，前前返台定居，擔任慈濟義診志工，如今高齡102歲的他，想再活10年行善助人。

出生台灣的百歲人瑞田中旨夫，早年附東京就讀昭和醫學專門學校，畢業後返台，委任到台大（時名台北帝國大學）任職，也曾在台中沙鹿的醫院進行醫學研究，1975年移居沖繩後，擔任當地沖繩醫院院長，救過無數病人。

經歷多次走訪鬼門關的田中醫師回憶，邁入90歲那年被診斷出肝癌第四期，一度認為自己生命將畫下終點，後來在台大醫院接受開刀治療後痊癒，自此，田中旨夫決定要好好使用這得來不易的生命、發揮良能，田中醫師表示，每日早晨起床我都會再次下定決心，要再活10年來行善助人。歷經多次生死關卡，目前雖無礙，但體力已大不如前，才決定回到花蓮定居。

說著一口流利閩南語的田中旨夫，回台後依然每天保持規律、勤做運動及清淡飲食的生活，更投入義診志工行列，還利用假日參加研習，跟著慈濟義診團到各地幫民眾看診，堅持發揮醫學所長。

他說，回台後，有人邀他在台北開醫院或診所，但因為遇到證嚴法師，決定要好好當名志工，並投入國際慈濟人醫會，為有需要的人義診，未來還期望規畫防老、抗癌的推動，在有限時間裡持續助人，善用這得來不易的生命，幫助更多患者。

關鍵字田中旨夫沖繩慈濟
陸勤部辦理技術傳承　厚植修護能量崙背木棉花道文化節　31日登場

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